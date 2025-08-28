74% інвесторів у мемкоїн Каньє Веста зазнали збитків

Більшість інвесторів у мемкоїн YZY, запущений репером Каньє Вестом, зазнали значних фінансових втрат. З понад 70 000 трейдерів, які брали участь у торгах, майже 74% залишилися в збитку. Про це свідчать дані аналітичного проєкту Bubblemaps, повідомляє Incrypted.

Згідно зі звітом, загальний збиток інвесторів склав $74,84 млн, тоді як прибуток — лише $66,64 млн. Це підтверджує значний перекіс у розподілі доходів.

Хто заробив на YZY

Хоча загалом 18 333 інвестори отримали прибуток, більшість із них заробила невеликі суми:

15 040 гаманців отримали дохід до $1 000.

Лише 11 гаманців змогли заробити понад $1 млн, причому на них припадає близько 30% усього прибутку від проєкту.

Підозри в інсайдерській торгівлі

Запуск мемкоїна одразу викликав критику через підозри в інсайдерській торгівлі. Раніше Bubblemaps повідомляв, що один зі співзасновників скандального мемкоїна LIBRA, Хейден Девіс, також заробив на YZY, скупивши актив за хвилину після анонсу і продавши його зі значним прибутком.

Ці дані вкотре підкреслюють високі ризики інвестування в мемкоїни, особливо ті, які запускаються відомими особистостями.