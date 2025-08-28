Ринок нових авто в ЄС: продажі електромобілів зросли, дизельних — впали

У січні-липні 2025 року реєстрація нових автомобілів в Європейському Союзі знизилася на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте, якщо порівнювати лише липень 2025 року з липнем 2024-го, продажі зросли на 7,4%. Про це свідчать дані Європейської асоціації виробників автомобілів (АСЕА).

Зростання популярності електрокарів та гібридів

Частка електромобілів на ринку ЄС за перші сім місяців 2025 року зросла до 15,6%, порівняно з 12,5% у 2024 році. За цей період було зареєстровано 1 011 903 нових електрокари. Три з чотирьох найбільших ринків ЄС показали зростання продажів електромобілів:

Німеччина (+38,4%)

Бельгія (17,6%)

Нідерланди (+6,5%)

Лідером на ринку залишаються гібридні автомобілі, частка яких досягла 34,7%. Їх реєстрація зросла до 2 255 080 одиниць, завдяки значному зростанню на чотирьох найбільших ринках:

Франція: (30,5%)

Іспанія: (30,2%)

Німеччина (10,7%)

Італія (9,4%)

Зниження попиту на бензинові та дизельні авто

Продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння продовжують падати. Сукупна частка бензинових і дизельних авто знизилася до 37,7% (у 2024 році вона становила 47,9%).

Бензинові авто: Реєстрація впала на 20,1%. Найбільше падіння зафіксовано у Франції (-33,6%). Частка ринку бензинових авто становить 28,3%.

Дизельні авто: Продажі скоротилися на 26,4%, а їхня частка на ринку опустилася до 9,5%.

