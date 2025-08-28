Українські садівники змушені знижувати ціни на яблука через низький попит та збільшення пропозиції осінніх сортів. За тиждень ціна впала в середньому на 12%. Про це свідчать дані аналітиків проєкту EastFruit.
28 серпня 2025, 14:14
В Україні продовжують дешевшати яблука: ціни впали на 12% за тиждень
Скільки зараз коштують яблука
Наразі якісні яблука продаються за ціною 30−40 грн/кг ($0,72−0,97/кг).
Основна причина зниження цін — масовий продаж осінніх сортів, які не підлягають тривалому зберіганню. Садівники прагнуть швидко реалізувати врожай, тому знижують вартість.
Однак, попри здешевлення, ціни на яблука в Україні все ще вдвічі вищі, ніж у цей же період минулого року. Фахівці пояснюють це загальним зниженням валового збору яблук у країні.
