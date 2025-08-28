Витрати рф на війну проти України встановили новий рекорд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 серпня 2025, 13:15

Витрати рф на війну проти України встановили новий рекорд

Військові витрати бюджету росії за підсумками першого півріччя 2025 року встановили новий абсолютний рекорд — 8,48 трлн руб. ($105,59 млрд). Про це свідчать підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, передає The Moscow Times.

Військові витрати бюджету росії за підсумками першого півріччя 2025 року встановили новий абсолютний рекорд — 8,48 трлн руб. ($105,59 млрд).
Фото: moscowtimes

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася сума

Порівняно з аналогічним періодом минулого року російські витрати на армію та виробництво зброї збільшились на 31%, порівняно з січнем-червнем 2023 року — на 95%, а якщо порівнювати з першим роком розв'заної росією повномасштабної війни проти України — утричі.

У середньому «військова машина» рф з'їдала 1,4 трлн руб. на місяць і 46,9 млрд руб. на день ($583,69 млн) — суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів.

Майже дві третини (62%) військового бюджету в Росії засекречено, випливає з оцінок Клюге: за пів року за відкритими оборонними статтями було витрачено 3,2 трлн руб, а за «тіньовими» — 5,28 трлн руб.

За рік таємний бюджет збільшився на 41%, а порівняно із січнем-червнем першого року повномасштабної війни рф проти України — майже в чотири рази.

За 2022−2024 роки російський уряд витратив на армію та держоборонзамовлення понад 20 трлн руб., а до бюджету на 2025 рік було закладено ще 13,5 трлн руб. за статтею «національна оборона» — 30% усіх витрат, або рекордна частка з часів СРСР.

За словами співрозмовника агентства Reuters, навіть якщо переговори про припинення війни увінчаються успіхом, скорочувати військові витрати у 2026 році кремль не планує: «Снаряди та безпілотники все одно треба буде робити, хоч трохи в меншому масштабі. Конфронтація збережеться, армія та витрати на озброєння будуть більшими, бо й Захід їх нарощує».

У разі завершення активної фази бойових дій російський військовий бюджет може зменшитися з 2027 року, хоча «зниження до рівнів, які були до 2022 року, чекати не варто».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+10
Kanarej
Kanarej
28 серпня 2025, 16:07
#
30% всех расходов или рекордная доля со времен СССР.
А у нас на оборонку две трети бюджета, не считая миллиардов от западных партнеров. Зависимость колоссальная. И в случае сворачивания помощи от США и Германии (при приходе к власти AfD) — легко можно предсказать результат.
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
28 серпня 2025, 17:11
#
У нас 3 бюджети тратиться, просто недостатню суму дають спонсори війни, «отримуючи відкати). А якщо все зупиниться… тому й не хочуть зупиняти ((
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами