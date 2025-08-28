Витрати рф на війну проти України встановили новий рекорд

Військові витрати бюджету росії за підсумками першого півріччя 2025 року встановили новий абсолютний рекорд — 8,48 трлн руб. ($105,59 млрд). Про це свідчать підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, передає The Moscow Times.

Як змінилася сума

Порівняно з аналогічним періодом минулого року російські витрати на армію та виробництво зброї збільшились на 31%, порівняно з січнем-червнем 2023 року — на 95%, а якщо порівнювати з першим роком розв'заної росією повномасштабної війни проти України — утричі.

У середньому «військова машина» рф з'їдала 1,4 трлн руб. на місяць і 46,9 млрд руб. на день ($583,69 млн) — суму, що перевищує річні бюджети бідних російських регіонів.

Майже дві третини (62%) військового бюджету в Росії засекречено, випливає з оцінок Клюге: за пів року за відкритими оборонними статтями було витрачено 3,2 трлн руб, а за «тіньовими» — 5,28 трлн руб.

За рік таємний бюджет збільшився на 41%, а порівняно із січнем-червнем першого року повномасштабної війни рф проти України — майже в чотири рази.

За 2022−2024 роки російський уряд витратив на армію та держоборонзамовлення понад 20 трлн руб., а до бюджету на 2025 рік було закладено ще 13,5 трлн руб. за статтею «національна оборона» — 30% усіх витрат, або рекордна частка з часів СРСР.

За словами співрозмовника агентства Reuters, навіть якщо переговори про припинення війни увінчаються успіхом, скорочувати військові витрати у 2026 році кремль не планує: «Снаряди та безпілотники все одно треба буде робити, хоч трохи в меншому масштабі. Конфронтація збережеться, армія та витрати на озброєння будуть більшими, бо й Захід їх нарощує».

У разі завершення активної фази бойових дій російський військовий бюджет може зменшитися з 2027 року, хоча «зниження до рівнів, які були до 2022 року, чекати не варто».