Бонус від Мінфіну
28 серпня 2025, 12:43

ByteDance, власник TikTok, оцінив себе в $330 мільярдів і обігнав Meta за доходами

Китайський технологічний гігант ByteDance, власник застосунку TikTok, готується до нового викупу акцій у співробітників. Очікується, що компанія буде оцінена в понад $330 млрд, що стало можливим завдяки стабільному зростанню доходів. Про це повідомляє Reuters.

Китайський технологічний гігант ByteDance, власник застосунку TikTok, готується до нового викупу акцій у співробітників.
Фото: pixabay.com

Ціна акції компанії в рамках нової програми викупу акцій становитиме $200,41, що на 5,5% більше, ніж пів року тому, коли ByteDance оцінювали в $315 млрд.

У другому кварталі цього року дохід ByteDance зріс на 25% у порівнянні з минулим роком, досягнувши $48 млрд. Це дозволило компанії закріпити позицію найбільшої соціальної медіа-компанії у світі за обсягом продажів. Для порівняння, у першому кварталі ByteDance уже випередила Meta ($43 млрд проти $42,3 млрд).

Політичні та регуляторні ризики

Незважаючи на фінансові успіхи, ринкова капіталізація ByteDance залишається меншою за одну п'яту частину вартості Meta ($1,9 трлн). Аналітики пояснюють це політичними та регуляторними ризиками, що походять з США.

ByteDance стикається з інтенсивним тиском у Вашингтоні через побоювання, пов'язані з національною безпекою. Минулого року Конгрес ухвалив закон, який вимагає від компанії продати американські активи TikTok до 19 січня 2025 року, інакше застосунок буде заборонено. Президент Дональд Трамп кілька разів відтерміновував цей дедлайн, надавши останню відстрочку до 17 вересня.

Хоча ByteDance в цілому є прибутковою компанією, американський підрозділ TikTok залишається збитковим. Якщо продаж американського бізнесу все-таки відбудеться, очікується, що його власником стане спільне підприємство, створене консорціумом американських інвесторів, у якому ByteDance збереже міноритарний пакет акцій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
