MetaMask додала вхід через Google та Apple, в Ірані криптообіг впав на 11%: що нового

У MetaMask з'явилася можливість входу через акаунти Google та Apple

Популярний криптогаманець MetaMask додав нову функцію «Social login», яка дозволяє користувачам створювати, відновлювати та робити резервні копії гаманців, використовуючи свої облікові записи Google або Apple.

Раніше для управління некостодіальним гаманцем обов'язковою була 12-слівна секретна фраза відновлення. Нова функція значно спрощує цей процес:

Користувач входить через свій соціальний акаунт.

Створює пароль.

Після цього секретна фраза автоматично генерується у фоновому режимі.

Якщо в майбутньому знадобиться відновити доступ до гаманця, достатньо буде ввести той самий акаунт та пароль.

Компанія MetaMask підкреслює, що такий підхід зберігає некостодіальний характер гаманця, оскільки жодна організація, навіть сам MetaMask, не має повного доступу до всіх частин, необхідних для відновлення фрази. Однак, у MetaMask попередили, що втрата пароля унеможливлює відновлення доступу до гаманця.

Біткоїн- та Ethereum-ETF залучили понад $388 мільйонів за добу

За даними аналітичної платформи SoSoValue, 27 серпня 2025 року спотові біржові фонди (ETF) на основі Ethereum та біткоїна залучили понад $388 млн інвестицій.

Сектор спотових Ethereum-ETF продовжує показувати вражаючі результати: чистий приплив капіталу за добу склав $307,2 млн. Це вже п'ятий торговий день поспіль із позитивною динамікою. Найбільші інвестиції отримали:

ETHA — $262,63 млн

FETH — $20,52 млн

ETH — $15,05 млн

Попри менші обсяги порівняно з Ethereum-ETF, біткоїн-фонди також продемонстрували позитивну динаміку, залучивши $81,25 млн. Лідерами за припливом стали:

IBIT — $50,87 млн

FBTC — $14,65 млн

BTCO — $6,71 млн

Водночас з одного з фондів, BITB, зафіксовано відтік у $3,05 млн.

Ці дані свідчать про те, що інституційні інвестори продовжують активно вкладати кошти в криптоактиви, попри їхню волатильність. Навіть на ринку Гонконгу спостерігався значний приплив капіталу в обидва типи фондів: 907,41 ETH та 31,47 BTC.

Криптообіг в Ірані скоротився на 11% через злам біржі та відтік капіталу

За перші сім місяців 2025 року обсяг криптовалютних транзакцій в Ірані знизився на 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний обсяг операцій склав $3,7 млрд. Головними причинами падіння стали злам найбільшої біржі Nobitex та відтік капіталу на тлі політичної нестабільності, про що йдеться у звіті TRM Labs.

Падіння крипторинку в Ірані різко посилилося після квітня, а в червні та липні скорочення перевищило 50% і 76% відповідно у річному вимірі. Попри це, Nobitex зберегла домінуючу позицію, обробляючи понад 87% всіх транзакцій у країні.

Основні причини спаду:

Злам Nobitex: Проізраїльське хакерське угруповання Gonjeshke Darande взяло на себе відповідальність за атаку, яка підірвала довіру користувачів. Витік даних показав, що біржа надавала владі інструменти для стеження за звичайними користувачами, зберігаючи анонімність для VIP-клієнтів.

Дії Tether: У липні компанія Tether заморозила 42 адреси, пов'язані з Іраном, що стало найбільшим блокуванням у регіоні. Після цього іранські трейдери масово почали переходити з USDT на стейблкоїн DAI, щоб зберегти доступ до ліквідності.

Державний контроль: Іранська влада посилила регулювання галузі, зокрема, запровадивши податок на приріст капіталу від торгівлі криптовалютами.

Водночас звіт TRM Labs вказує, що держава активно використовує криптовалюти для обходу міжнародних санкцій. Цифрові активи застосовуються для закупівлі компонентів для дронів, обладнання для ШІ та фінансування шпигунських операцій, часто за допомогою тіньового ринку підроблених документів для обходу перевірок KYC (Знай свого клієнта).

Компанія Finastra інтегрує стейблкоїн USDC у свої платіжні рішення

Компанія Finastra, один із провідних постачальників програмного забезпечення для найбільших банків світу, оголосила про стратегічне партнерство з Circle, емітентом стейблкоїна USDC. У рамках цієї співпраці USDC буде інтегрований у ключові платіжні рішення Finastra, починаючи з платформи Global PAYplus (GPP).

Метою цього кроку є спрощення та прискорення транскордонних платежів. Платформа GPP, яка обслуговує 45 з 50 найбільших банків світу і щодня обробляє перекази на суму до $5 трлн, дозволить банкам використовувати USDC, не змінюючи своєї звичної інфраструктури для роботи з фіатними валютами.

Інтеграція стейблкоїна спрямована на зменшення залежності банків від традиційних кореспондентських мереж, що значно прискорить міжнародні розрахунки. При цьому, завдяки регуляторному статусу Circle у ключових юрисдикціях (зокрема, в ЄС), система збереже повну відповідність вимогам комплаєнсу та валютного контролю.

«Наша мета — надати банкам інструменти, необхідні для інновацій у сфері транскордонних платежів без створення окремої інфраструктури. Підключивши платіжний центр Finastra до інфраструктури стейблкоїнів Circle, ми надаємо нашим клієнтам доступ до інноваційних варіантів розрахунків», — заявив генеральний директор Finastra Кріс Волтерс.