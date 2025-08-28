Курс валют: долар в банках подорожчав

У четвер, 28 серпня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро втратило 8 копійок у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,62 грн. Євро купують за 47,72 грн, а продають за 48,42 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,33−41,40, євро — 48,15−48,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,34−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,14−48,16 грн/євро.

