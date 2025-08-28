росія в ніч на 28 серпня атакувала залізничну інфраструктуру України: пошкоджені окремі ділянки та парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
28 серпня 2025, 9:58
рф вдарила по залізничній інфраструктурі: поїзди затримуються
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
Ворог вдарив по депо поїздів Інтерсіті+. Завдяки залізничникам загорання на об'єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво пошкоджений.
УЗ запевняє, що робить все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Зокрема, для цього буде виведено підмінний рухомий склад.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1