рф вдарила по залізничній інфраструктурі: поїзди затримуються

росія в ніч на 28 серпня атакувала залізничну інфраструктуру України: пошкоджені окремі ділянки та парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Деталі

Ворог вдарив по депо поїздів Інтерсіті+. Завдяки залізничникам загорання на об'єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво пошкоджений.

УЗ запевняє, що робить все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Зокрема, для цього буде виведено підмінний рухомий склад.