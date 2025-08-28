Криптовалютна біржа Gemini оголосила про запуск послуги стейкінгу Ethereum (ETH) та Solana (SOL) для клієнтів з Великої Британії, пише incrypted.
Gemini запустила стейкінг Ethereum і Solana у Великій Британії
Що це означає
Тепер місцеві користувачі можуть делегувати будь-яку кількість Ethereum чи Solana і отримувати винагороди. Максимальна ставка по Solana становить до 6% річних, а прибутковість стейкінгу Ethereum варіюється залежно від ринкових умов.
Gemini наголошує, що нові стейкінг-пули не передбачають мінімального депозиту. Винагороди нараховуються щодня, що спрощує вхід для новачків і досвідчених користувачів.
Платформа також гарантує безпеку на інституційному рівні. Користувачам не потрібно самостійно керувати приватними ключами — всі активи зберігаються з дотриманням високих стандартів безпеки.
До запровадження гнучкого стейкінгу брати участь у стейкінгу Ethereum на платформі можна було лише через програму Staking Pro, яка передбачала мінімальний депозит у 32 ETH, зазначили у Gemini.
