Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 079 630 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 серпня 2025, 8:17
Втрати ворога за 27 серпня: 880 російських окупантів та 325 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1079630 (+880) осіб
- танків — 11139 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23185 (+7) од
- артилерійських систем — 32064 (+40) од
- РСЗВ — 1474 (+2) од
- засоби ППО — 1212 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53961 (+325)
- крилаті ракети — 3598 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60007 (+120)
- спеціальна техніка — 3952 (+2)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі