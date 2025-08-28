НБУ тимчасово перестав друкувати нові банкноти номіналом 100 і 200 гривень

Національний банк України не друкував нових банкнот номіналом 100 гривень від початку 2024 року, а 200 гривень — від початку 2023 року. Про це йдеться у відповіді Нацбанку на запит ЕП.

Обсяг випуску нових 100-гривневих банкнот скоротився після початку великої війни: якщо у 2021 році їх надрукували близько 240 млн штук, то у 2022−2023 роках — по 25 млн штук. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025 року нових банкнот цього номіналу центробанк не друкував.

Натомість 200-гривневі банкноти НБУ не друкує від початку 2023 року, хоча у 2022 році надрукував 370 млн штук, а у 2021-му — 110 млн штук.

Те, що Нацбанк наразі не друкує нові банкноти номіналом 100 та 200 гривень не означає, що регулятор від них відмовився.

Частину банкнот він може випускати в обіг зі своїх сформованих раніше запасів у разі, якщо виникне така необхідність.

Крім цього, раніше НБУ повідомляв, що планує випустити нові банкноти цих номіналів із гаслом «Слава Україні!».

Наприклад, у 2023 році НБУ вже тимчасово не друкував нові банкноти номіналом 50 гривень, хоча у 2022 році їх надрукували 80 млн штук, а у 2024-му — 60 млн штук. За 2025 рік НБУ надрукував вже 80 млн банкнот цього номіналу.

Яких банкнот надрукували найбільше

Найбільше цьогоріч Нацбанк надрукував банкнот найвищих номіналів: 500 гривень — 200 млн штук, 1000 гривень — 172,8 млн штук (станом на 25 серпня).

Крім цього у 2025 році НБУ вже встиг накарбувати 60 млн монет номіналом 5 гривень, 56,98 млн монет номіналом 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.

Номінальний ряд

Щодо планів розширювати чи звужувати номінальний ряд банкнот та монет, то в НБУ поки що не ухвалювали відповідних рішень. Там зазначають, що щорічно проводять оцінку відповідності номінального ряду соціально-економічному розвитку країни, на підставі якої й ухвалюють рішення про зміни. У разі ухвалення подібних рішень там обіцяють проінформувати як банки, так і громадськість.