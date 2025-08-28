Multi від Мінфін
28 серпня 2025, 10:00

Як дитячі картки навчають фінансовій грамотності

Банки все частіше пропонують спеціальні картки для дітей. Вони дають змогу школярам робити перші кроки у світі фінансів та поступово вчитися керувати власними грошима. На прикладі карток від àбанк та Sense Bank розглянемо, які корисні навички вони допомагають сформувати й чому подобаються як дітям, так і батькам.

Банки все частіше пропонують спеціальні картки для дітей.

Чому фінансова грамотність важлива з дитинства

В українських школах досі відсутня системна підготовка з фінансової грамотності (спеціальний предмет зʼявиться в програмі цьогоріч). Тому молодь часто виростає без розуміння природи грошей, основ накопичення та інвестування. У дорослому віці це часто обертається непотрібними кредитами, необдуманими вкладеннями чи навіть втратами у фінансових пірамідах.

За даними USAID, до повномасштабного вторгнення індекс фінансової грамотності українців становив 12,3 балів (58% від максимуму). Хоча динаміка була позитивною, показник усе одно поступався сусіднім країнам — Польщі, Чехії, Угорщині чи Молдові. Більшість українців і досі мало цікавляться інвестиціями, страховими чи накопичувальними продуктами.

Держава поступово реагує: у 2019 році Міносвіти запровадило факультатив із фінансової грамотності для старшокласників. Водночас важливо розпочинати навчання ще у початкових класах. У цьому процесі батьки та банки активно підтримують дітей, допомагаючи їм здобувати перші фінансові навички.

Чому дітям потрібна картка

Сучасні діти активно користуються грошима — регулярно отримують кишенькові від батьків або грошові подарунки від родичів на різні свята, а потім витрачають їх на дрібні покупки або ж відкладають на більш вагомі цілі. Спеціальна картка робить цей процес зручнішим і безпечнішим. Вона дає дитині відчуття самостійності, наприклад, коли школяр розраховується за обід у буфеті чи купує собі дрібне канцелярське приладдя. А батькам — можливість контролювати витрати та бути впевненими, що гроші витрачаються правильно. Відкладати кошти на різні цілі також зручніше з карткою — в банківському застосунку є спеціальні сервіси для накопичення та примноження фінансів.

Далі розглянемо приклади двох банківських рішень — картки від àбанк та Sense Bank, які створені саме для цього.

àбанк «Дитяча» — перша безпечна картка для дітей від 6 років

Що за картка і для кого

«Дитяча» — це банківська картка для дітей віком від 6 до 15 років, створена спеціально для безготівкових оплат у магазині та онлайн, а також для зручних переказів від батьків у кілька торкань у застосунку àbank24. Вона працює як звичайна платіжна картка міжнародного класу, тож дитина може розраховуватися не лише в Україні, а й за кордоном, коли подорожує з родиною. Випуск і обслуговування безкоштовні, а всю взаємодію — від оформлення до щоденного контролю — винесено у смартфон.

Можливості для дитини

Дитина отримує повноцінний інструмент для повсякденних безконтактних оплат і онлайн-покупок, а гроші потрапляють на картку миттєво після переказу з батьківського рахунку. Власний мобільний застосунок дає змогу бачити баланс, історію транзакцій і відчувати свою фінансову автономність у безпечному середовищі. Щомісяця і дитина, і батьки отримують підсумки витрат — це допомагає обговорювати покупки, планувати кишенькові гроші та поступово формувати відповідальне ставлення до грошей.

Батьківський контроль і безпека

Контроль побудований прозоро: усі витрати відображаються в застосунку батьків у режимі реального часу, з миттєвими сповіщеннями про кожну операцію. Можна налаштувати дозволи на витрати за категоріями (наприклад, розваги чи ігри), обмежити способи оплати та доступність зняття готівки. За потреби дозволи легко змінюються — це зручно під час поїздок, канікул або навчального року. Таким чином батьки задають чіткі рамки бюджету, а дитина вчиться «жити в рамках» і не перевитрачати.

Вартість

Тут все просто: за випуск та обслуговування картки банк грошей не бере.

Як оформити й що потрібно

Оформлення займає близько п’яти хвилин у застосунку àbank24, достатньо свідоцтва про народження дитини. Віртуальна картка з’являється одразу, а пластикову можна безкоштовно отримати у відділенні. Для користування дитині потрібен смартфон із встановленим застосунком.

Чому це вигідно

«Дитяча» поєднує безкоштовний випуск і обслуговування, міжнародну функціональність та регулярні акції для власників карток. Для банку продукт уже довів популярність: випущено понад 17 тисяч карток, і більш як 75% з них активні — решта слугують «планом Б», коли потрібна оперативна фінансова підтримка дитини. У підсумку це не просто картка, а зручний канал зв’язку між батьками та дітьми, який не залежить від відстані й часу: поповнити баланс, побачити витрату, скоригувати ліміт — усе займає секунди.

Sense bank TRY — підліткова свобода й контроль під одним дахом

Що за картка і для кого

TRY — картка для дітей та підлітків від Sense Bank та Mastercard, яка охоплює дві аудиторії: дітей 6−13 років, які отримують картку з батьківським контролем, та підлітків 14−17 років, які можуть відкрити картку самостійно, без батьківського контролю. Відкриття — повністю онлайн у Sense SuperApp, додатково відвідувати відділення не потрібно. Картка працює як у цифровому форматі (можна додати до Apple/Google Wallet), так і у пластику, який можна безплатно замовити доставкою Нової Пошти.

Можливості для дитини

У Sense SuperApp дитина отримує зручну «екосистему»: миттєві платежі й перекази без комісій, перегляд балансу та історії операцій, статистику витрат, а також персоналізацію інтерфейсу — від тем і шпалер до дизайну картки. А також дітям доступні наступні інструменти фінансової грамотності:

  • «Завдання від батьків», де за виконання справ дитина отримує грошову винагороду (сервіс працює для дітей до 14 років);
  • «Дохідний сейф» із нарахуванням 4% річних на накопичення;
  • освітні матеріали NOW у застосунку та події з фінансової грамотності в Sense Hub у Києві й Львові.

В застосунку Sense SuperApp також є й мобільна гра-квест «Подорож Україною» — це інтерактивна пригода, що надихає пізнавати свою країну та розвивати уважність.

Додатковий стимул на старті — welcome-бонус 100 грн за оформлення картки (для дітей до 13 років), який отримують і дитина, і батьки.

Кешбек та лояльність

Картка TRY підключена до Cash’U Club: щомісяця можна обирати до семи категорій кешбеку, користуватися пропозиціями партнерів і підійматися в статусах — від «Новачка» до вищих рівнів, де відкривається більше категорій і винагород. За умовами програми кешбек може сягати до 6% від банку та до 15% у партнерів.

Батьківський контроль і безпека

Модель контролю поєднує автоматичне блокування ризикових операцій (онлайн-казино, букмекери, тютюн і алкоголь) та додатково для дітей до 14 років гнучке керування дозволами з боку батьків: заборона окремих типів операцій (ігри, зняття готівки, перекази тощо), ліміти за сумою й кількістю транзакцій, миттєві сповіщення про кожну операцію. За потреби картку можна оперативно заблокувати й розблокувати прямо з телефону. Така архітектура дозволяє батькам задавати правила гри, а дитині — тренувати самостійність у безпечних межах.

Вартість і ліміти

Випуск, обслуговування та поповнення картки — безплатні, перекази до 10 000 грн на місяць — без комісій; зняття готівки в будь-якому банкоматі світу до 10 000 грн — також без комісій. Замовлення пластикової картки — безплатно Новою Поштою в будь- яку точку України.

Чому це зручно саме зараз

TRY знімає ключові бар'єри, через які батьки можуть відкладати «першу картку»: не треба йти у відділення, контроль інтуїтивний, витрати прозорі, а дитина отримує продукт, який їй справді хочеться використовувати — з кастомізацією, квестом, кешбеком і зручними фінансовими функціями. Продукт щойно стартував, але перший фідбек уже підкреслює саме ці акценти: дітям імпонує дизайн, welcome-pack і «фінансовий месенджер» в застосунку, батьки відзначають корисність меню контролю. Для сім'ї це означає простий перехід від готівки до керованої безготівки з навчальним ефектом «по дорозі».

Джерело: Мінфін
