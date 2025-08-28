Як дитячі картки навчають фінансовій грамотності

Банки все частіше пропонують спеціальні картки для дітей. Вони дають змогу школярам робити перші кроки у світі фінансів та поступово вчитися керувати власними грошима. На прикладі карток від àбанк та Sense Bank розглянемо, які корисні навички вони допомагають сформувати й чому подобаються як дітям, так і батькам.

Чому фінансова грамотність важлива з дитинства

В українських школах досі відсутня системна підготовка з фінансової грамотності (спеціальний предмет зʼявиться в програмі цьогоріч). Тому молодь часто виростає без розуміння природи грошей, основ накопичення та інвестування. У дорослому віці це часто обертається непотрібними кредитами, необдуманими вкладеннями чи навіть втратами у фінансових пірамідах.

За даними USAID, до повномасштабного вторгнення індекс фінансової грамотності українців становив 12,3 балів (58% від максимуму). Хоча динаміка була позитивною, показник усе одно поступався сусіднім країнам — Польщі, Чехії, Угорщині чи Молдові. Більшість українців і досі мало цікавляться інвестиціями, страховими чи накопичувальними продуктами.

Держава поступово реагує: у 2019 році Міносвіти запровадило факультатив із фінансової грамотності для старшокласників. Водночас важливо розпочинати навчання ще у початкових класах. У цьому процесі батьки та банки активно підтримують дітей, допомагаючи їм здобувати перші фінансові навички.

Чому дітям потрібна картка

Сучасні діти активно користуються грошима — регулярно отримують кишенькові від батьків або грошові подарунки від родичів на різні свята, а потім витрачають їх на дрібні покупки або ж відкладають на більш вагомі цілі. Спеціальна картка робить цей процес зручнішим і безпечнішим. Вона дає дитині відчуття самостійності, наприклад, коли школяр розраховується за обід у буфеті чи купує собі дрібне канцелярське приладдя. А батькам — можливість контролювати витрати та бути впевненими, що гроші витрачаються правильно. Відкладати кошти на різні цілі також зручніше з карткою — в банківському застосунку є спеціальні сервіси для накопичення та примноження фінансів.

Далі розглянемо приклади двох банківських рішень — картки від àбанк та Sense Bank, які створені саме для цього.

àбанк «Дитяча» — перша безпечна картка для дітей від 6 років