До закриття міжбанку 27 серпня курс долара знизився на 1 копійку у купівлі та продажу. Європейська валюта подешевшала на 10 копійок у купівлі та продажу. Про це свідчать результати торгів.
27 серпня 2025, 17:26
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 27 серпня
|
Закриття 27 серпня
|
Зміни
|
41,35/41,38
|
41,34/41,37
|
1/1
|
48,06/48,08
|
47,96/47,98
|
10/10
Середній курс на готівковому ринку: 41,10−41,60 грн/долар, 47,80−48,40 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,32−41,39, євро — 48,10−48,25 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі