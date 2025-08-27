Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 15:07

ОКХ представила оновлену VIP-програму зі зниженим порогом входу

Криптобіржа ОКХ оголосила про запуск оновленої VIP-програми, а також двох ексклюзивних промокампаній, які дозволяють кожному трейдеру випробувати VIP-статус. VIP на ОКХ — це не просто статус. Це доступ до ексклюзивних можливостей, які дають перевагу на ринку.

Криптобіржа ОКХ оголосила про запуск оновленої VIP-програми, а також двох ексклюзивних промокампаній, які дозволяють кожному трейдеру випробувати VIP-статус.

VIP-трейдери на ОКХ отримують безліч унікальних привілеїв, серед яких:

  • Знижені комісії та максимально вигідні умови для торгівлі;
  • Можливість отримувати автоматичний дохід за допомогою функції автоінвестування;
  • BTC Yield+ — інструмент для стабільних щоденних винагород у BTC;
  • Підвищена APR при використанні подвійних інвестицій;
  • Пріоритетна підтримка 24/7 від VIP-команди ОКХ.

Спеціальна кампанія для нових користувачів

З 22 серпня по 21 вересня 2025 року на ОКХ проходить спеціальна кампанія для нових користувачів, яка дає можливість протестувати VIP-статус протягом 30 днів та оцінити самому всі привілеї, а також отримати винагороди.

Як взяти участь:

  1. Приєднатися на сторінці кампанії;
  2. Виконати завдання та досягти відповідного торгового обсягу.

Лише на час проведення акції вимоги до обсягу торгів задля досягнення VIP-статусу знижено на 70%! Учасники, які досягли обсягу торгів від 15 000 000 USDT, зможуть отримати пробний рівень VIP 1 на 30 днів, торговий бонус 200 USDT, а також підписку на TradingView Premium на 1 місяць.

Винагороди:

  • VIP-доступ на 30 днів з усіма перевагами;
  • До 3200 USDT у торгових бонусах;
  • Підписки TradingView Premium.

VIP-апгрейд для наявних користувачів

Для трейдерів OKX діє окрема пропозиція — VIP-апгрейд. Учасники можуть отримати VIP-статус на унікальних умовах — з порогом входу, зниженим на 87,5%. Наприклад, користувач з депозитом від 50 000 USDT зможе отримати рівень VIP 1 на 30 днів, а також підписку TradingView Premium на місяць та підвищення процентної ставки бота смартарбітражу на 10%.

Як взяти участь:

  1. Приєднатися на сторінці кампанії;
  2. Виконати завдання щодо внесення та утримання депозиту.

Винагороди:

  • VIP-доступ на 30 днів з усіма перевагами;
  • Додаткові 10% до APR бота смартарбітражу;
  • Ексклюзивна APR на рівні VIP 5 для подвійних інвестицій.

Оновлена VIP-програма OKX відкриває нові горизонти для трейдерів будь-якого рівня, а ексклюзивні кампанії дають можливість відчути переваги VIP-статусу та отримати ексклюзивні винагороди. За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

Джерело: Мінфін
