Нова пошта змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Нова пошта змінила умови відправлення посилок до США через нові мита
Що відомо
З 29 серпня 2025 року для всіх відправлень до США діятимуть нові правила митного оформлення. Це пов’язано зі скасуванням пільгового безмитного порогу у 800 доларів, так званого de minimis, відповідно до указу президента Сполучених Штатів.
Раніше цей поріг застосовувався до імпорту товарів для особистого користування, а також покупок в іноземних інтернет-магазинах і на маркетплейсах. Відтепер усі міжнародні відправлення незалежно від вартості обкладатимуться митними платежами та податками.
Хто платитиме мито: відправник чи отримувач
Нова пошта запроваджує можливість вибору, хто саме сплачуватиме митні збори — відправник чи отримувач. Зміни почнуть діяти з 26 серпня 2025 року.
- Якщо платником обрано відправника, до вартості доставлення додасться 10% від вартості посилки. Усі послуги з розмитнення включені в тариф.
- Якщо платником стане отримувач, він має оплатити 10% від вартості відправлення та митно-брокерські послуги від 25 доларів.
У такому випадку отримувач отримає email із посиланням для оплати, і доставлення здійснюватиметься лише після внесення коштів.
Уточнення для клієнтів
Ставка мита у 10% діє тільки для товарів, вироблених в Україні. Для продукції з інших країн митні ставки можуть відрізнятися.
Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть опису товарів, країні походження, меті експорту та заявленій вартості. У разі неточностей відправлення можуть бути затримані, а витрати збільшені.
Як працюватиме вибір платника митних зборів
- У відділеннях оператори «Нової пошти» інформуватимуть клієнтів про варіанти оплати митних платежів.
- У мобільному застосунку при створенні відправлення клієнти отримають повідомлення про зміни в законодавстві США, а остаточне рішення щодо платника митних зборів ухвалюватиметься у відділенні.
- В особистому кабінеті під час заповнення інвойсу з’явиться опція вибору «Платника митних платежів». Вартість для кожного варіанта відображатиметься автоматично.
