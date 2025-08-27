Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 16:05

Нова пошта змінила умови відправлення посилок до США через нові мита

Нова пошта змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві. Відтепер усі відправлення підлягатимуть нарахуванню мита. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Нова пошта змінила правила доставлення до США через зміни у законодавстві.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

З 29 серпня 2025 року для всіх відправлень до США діятимуть нові правила митного оформлення. Це пов’язано зі скасуванням пільгового безмитного порогу у 800 доларів, так званого de minimis, відповідно до указу президента Сполучених Штатів.

Раніше цей поріг застосовувався до імпорту товарів для особистого користування, а також покупок в іноземних інтернет-магазинах і на маркетплейсах. Відтепер усі міжнародні відправлення незалежно від вартості обкладатимуться митними платежами та податками.

Хто платитиме мито: відправник чи отримувач

Нова пошта запроваджує можливість вибору, хто саме сплачуватиме митні збори — відправник чи отримувач. Зміни почнуть діяти з 26 серпня 2025 року.

  • Якщо платником обрано відправника, до вартості доставлення додасться 10% від вартості посилки. Усі послуги з розмитнення включені в тариф.
  • Якщо платником стане отримувач, він має оплатити 10% від вартості відправлення та митно-брокерські послуги від 25 доларів.

У такому випадку отримувач отримає email із посиланням для оплати, і доставлення здійснюватиметься лише після внесення коштів.

Уточнення для клієнтів

Ставка мита у 10% діє тільки для товарів, вироблених в Україні. Для продукції з інших країн митні ставки можуть відрізнятися.

Митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть опису товарів, країні походження, меті експорту та заявленій вартості. У разі неточностей відправлення можуть бути затримані, а витрати збільшені.

Як працюватиме вибір платника митних зборів

  • У відділеннях оператори «Нової пошти» інформуватимуть клієнтів про варіанти оплати митних платежів.
  • У мобільному застосунку при створенні відправлення клієнти отримають повідомлення про зміни в законодавстві США, а остаточне рішення щодо платника митних зборів ухвалюватиметься у відділенні.
  • В особистому кабінеті під час заповнення інвойсу з’явиться опція вибору «Платника митних платежів». Вартість для кожного варіанта відображатиметься автоматично.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
