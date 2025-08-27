11,6 млн британців інвестували у цифрові активи

27% респондентів з Великої Британії готові включити криптовалюти до своїх пенсійних заощаджень. Близько 40% з них вважають головним стимулом вищу дохідність у порівнянні з традиційними інструментами. Про це пише incrypted з посиланням на Cointelegraph.

Відомо, що опитування проводилося у період з 4 по 6 червня 2025 року серед 2000 дорослих жителів Великої Британії.

У звіті йдеться, що понад 80% британців мають пенсійні накопичення, які загалом оцінюються у $5,12 трлн.

За даними Aviva, майже кожен п’ятий британець віком 25−34 років уже виводив частину пенсійних коштів, щоб інвестувати у криптовалюти. Загалом близько 11,6 млн жителів країни мали або мають цифрові активи.

Керівниця підрозділу Aviva з питань багатства та фінансових консультацій Мішель Голунська зазначила, що зрозуміло, чому криптовалюти останніми роками приваблюють інвесторів, проте пенсійні накопичення й досі мають значні переваги.

«Не варто забувати про цінність класичної пенсії. Вона пропонує суттєві переваги, зокрема внески роботодавця та податкові пільги, які можуть істотно вплинути на ваше довгострокове фінансове благополуччя», — зазначила Голунська.

Серед головних ризиків респонденти відзначили загрози безпеці, зокрема хакерські та фішингові атаки (41%). На другому місці — відсутність регулювання й захисту криптовалют (37%), а на третьому — висока волатильність ринку (30%).