Які альткоїни підхоплять блискавку після Ethereum — прогнозування Storm Riders — шукаємо свіжу кров

Гроші часто рухаються швидко після такого великого гравця, як Ethereum . Інвестори шукають наступний великий прорив, і це викликає хвилювання. Деякі монети виділяються і привертають увагу, коли на ринок надходять свіжі кошти. Які імена можуть піднятися в гонці, що слідує за Ethereum? Відповідь може допомогти сформувати завтрашні заголовки.

Sui (SUI)

SUI торгується в діапазоні від 3,38 до 3,92 долара після важкого періоду. Токен впав на 5,83% за останній тиждень і на 18,39% за місяць, втративши більшу частину зимового зростання. Незважаючи на це, шестимісячний графік все ще показує приріст у 17,67%, що доводить, що покупці не зникли.

10-денний середній показник становить 3,41 долара, що трохи нижче 100-денної лінії на рівні 3,60 долара. RSI тримається на рівні 44,54, що є майже нейтральним, тоді як негативний MACD віддзеркалює охолодження імпульсу. Стохастичний показник 64,41 вказує на можливість руху в будь-якому напрямку. Коротко кажучи, короткостроковий настрій є обережним, а довгостроковий тренд залишається актуальним.

Бикам потрібно чітко пробитися вище 4,15 долара. Пробиття може відкрити шлях до 4,70 долара, що становить стрибок приблизно на 20−35% від сьогоднішнього нижнього діапазону. Якщо цього не відбудеться, першою підтримкою буде 3,07 долара; пробиття цієї позначки може потягнути SUI до 2,53 долара, що становить падіння приблизно на 25%. Очікуйте жорстких дій поблизу 3,40 долара, поки обсяг не вибере сторону.

Hyperliquid (HYPE)

Цього тижня HYPE торгується в діапазоні від 41,97 до 48,51 долара. Ціна зросла на 7,45% за 7 днів і на 7,36% за 30 днів. Найбільший стрибок — 137,67% за 6 місяців. Це свідчить про стабільний попит після тривалого зростання.

Токен зараз знаходиться вище своїх 10-денної та 100-денної ліній ковзної середньої на рівні 45,78 та 44,67 доларів. Це свідчить про короткострокову силу. Індикатори імпульсу показують 61,97 на індексі сили та 88,34 на стохастичному лічильнику, що вказує на активні покупки, але ще не на пік ейфорії. Трейдери стежать за 50,99 доларами як наступним максимумом, а 37,91 долар виступає основним мінімумом.

Якщо покупці проб'ють 50,99 доларів, HYPE може підскочити ще на 11% до цього рівня, а потім націлитися на 57,53 долара, що на 26% вище від сьогоднішнього рівня. Нездатність подолати позначку 50 доларів може повернути ціну до 10-денної лінії поблизу 45 доларів, а згодом і до підтримки 37,91 долара, що означатиме падіння приблизно на 17%. З огляду на сильну піврічну тенденцію та стійкі лінії руху, шанси все ще схиляються на користь зростання, але розрив до опору з кожним днем стає все меншим.

Прогноз ціни для XYZVerse ($XYZ): чи можливий 30-кратний стрибок?

XYZVerse увійшов на ринок мем-монет в той час, коли токени, керовані спільнотою, продовжують домінувати в спекулятивній торгівлі. Зростання популярності мем-монет, таких як PEPE, Dogwifhat і Bonk, доводить, що сильний брендинг, вірусний маркетинг і залучення спільноти можуть привести до значних прибутків.

Більш широкі ринкові настрої також відіграють ключову роль у потенціалі XYZVerse. Оскільки сезон альткойнів ось-ось розпочнеться, мем-монети з нижчою капіталізацією викликають все більший інтерес інвесторів. З огляду на те, що XYZVerse все ще перебуває в передпродажі, він може скористатися цією хвилею, якщо забезпечить стратегічні лістинги на біржах і збереже ажіотаж у спільноті після запуску.

Ключові переваги XYZVerse на сучасному ринку:

Сильний брендинг завдяки партнерству зі спортивними організаціями та інфлюенсерами, що розширює його привабливість

Дефляційна механіка (спалювання 17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію

Розподіл ліквідності (15%) для підтримки стабільності після запуску

Стимули для спільноти (10%) для заохочення залучення та утримання

Прогноз ціни для $XYZ

Поточна ціна передпродажу: 0,005 долара

Прогнозована ціль після передпродажу: 0,10 долара (за оцінками проекту)

Потенційний ATH (перші 1−2 тижні після запуску): 0,15 — 0,25 долара (якщо попит різко зросте, а лістинг викличе FOMO)

Довгостроковий потенціал (6−12 місяців): 0,20 — 0,40 долара (якщо проект забезпечить собі важливі партнерства та лістинг)

Реалістичні очікування: чи досягне XYZ 0,10 $?30-кратне зростання від передпродажу до 0,10 $ є можливим, але залежить від: Сильних лістингувань на біржах — якщо XYZVerse потрапить на основні CEX-платформи, такі як KuCoin,OKX або Binance, його ціна може різко зрости в день запуску.

Сталий ріст спільноти — мем-монети потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує свої партнерства зі спортивними інфлюенсерами, це може спричинити масове залучення в соціальних мережах.Ринкові умови — якщо біткойн та альткойни залишаються в бичачому тренді, активи, що базуються на спекуляціях, такі як XYZVerse, як правило, виграють.

Чи можливий стрибок для $XYZ?

XYZVerse має всі складові для успішного запуску, але його довгостроковий успіх залежить від реалізації. Якщо команда забезпечить потужний маркетинг, високопрофільні лістинги та реальну активність спільноти, ціль у 0,10 долара, що становить близько 3000% від поточної ціни, може бути досяжною.

Pudgy Penguins (PENGU)

Мемекоін PENGU провів тиждень у діапазоні від 0,03 до 0,04 долара, знизившись на 1,37% з минулого понеділка і зазнавши різкого падіння на 26,89% за останній місяць. Якщо подивитися на ситуацію в цілому, настрій змінюється: токен все ще показує приріст на 267,70% за шість місяців, що дозволяє довгостроковим власникам алишатися в плюсі.

10-денний і 100-денний середні показники знаходяться на рівні 0,03 долара, що свідчить про рівновагу цін. Індикатори імпульсу нейтральні, з RSI 46,69 і дещо ведмежим показником MACD. Стохастичний показник 64,93 вказує на те, що покупці все ще мають певний простір, перш ніж досягти зони перекупленості. Коротко кажучи, PENGU накопичує силу і чекає на чіткий каталізатор.

Рішуче закриття вище 0,04 долара перетворить цей рівень на підтримку і відкриє спринт до 0,05 долара, що становить приблизно 25%. Пробиття цього рівня може прискорити зростання, оскільки до ринку увійдуть трейдери, що торгують на імпульсі. Нездатність утриматися на рівні 0,03 долара може потягнути токен до 0,02 долара, що скоротить поточний діапазон приблизно на 33%. Тісна структура вказує на те, що вибуховий рух близький; бики зберігають перевагу в довгостроковій перспективі, але ведмеді контролюють короткострокову динаміку, поки 0,04 не поступиться місцем.

Висновок

SUI, HYPE і PENGU виглядають надійно. Однак XYZVerse об'єднує всі види спорту, ставить за мету прибутку, пропонує передпродаж, передає владу фанатам і додає GameFi, роблячи $XYZ зіркою 2025 року.

