Відстеження платежів у СЕП: НБУ готується до впровадження трекінг-сервісу з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року Національний банк України планує впровадити нові правила для Системи електронних платежів (СЕП), які дозволять клієнтам відстежувати свої платіжні операції в режимі реального часу. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

«Планується унормувати питання, пов’язані з упровадженням трекінг-сервісу платіжних операцій СЕП Національного банку», — заявив регулятор.

Згідно з нововведеннями, банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобов’язані інформувати платників та отримувачів коштів про статус платежу, надаючи їм унікальний ідентифікатор (UETR). Цей номер дозволить користувачам відстежувати кожен етап руху коштів.

Окрім того, якщо платіжна операція буде відхилена, відправник зобов’язаний повідомити про це платника, вказавши причину відмови та той самий UETR.

Ці зміни стосуватимуться не лише банків, але й небанківських фінансових установ, які здійснюють платежі через СЕП.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 4 вересня 2025 року включно.