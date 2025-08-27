Multi від Мінфін
27 серпня 2025, 11:45

NFP — барометр економіки та нервова точка фінансових ринків

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, відомий як NFP (Non-Farm Payrolls), вважається одним із найважливіших індикаторів стану світової економіки. Його публікація викликає найсильнішу реакцію на валютних, фондових і товарних ринках, оскільки безпосередньо впливає на рішення Федеральної резервної системи та інвестиційні стратегії учасників.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, відомий як NFP (Non-Farm Payrolls), вважається одним із найважливіших індикаторів стану світової економіки.

NFP відображає зміну кількості робочих місць поза сільськогосподарським сектором і охоплює близько 80 відсотків робочої сили країни, надаючи максимально точне уявлення про реальну динаміку зайнятості. Щомісяця звіт про ринок праці формує Бюро трудової статистики США, і він публікується у першу п’ятницю місяця о 8:30 ранку за східним часом. Цей момент по праву вважається одним із найбільш напружених для ринків: за лічені хвилини котирування можуть пройти десятки чи навіть сотні пунктів.

Говорячи про методологію складання NFP, експерти XFINE пояснюють, що вона включає два паралельні опитування. Household Survey охоплює близько 60 тисяч домогосподарств і допомагає оцінити рівень безробіття, частку робочої сили у населенні, а також демографічні характеристики зайнятих. Establishment Survey включає дані більш ніж 140 тисяч компаній і установ, де фіксуються кількість зайнятих, відпрацьовані години та рівень заробітної плати. На основі цих даних формується підсумкова зміна кількості робочих місць. Особлива увага приділяється переглядам: через місяць і два місяці цифри уточнюються, і нерідко саме вони стають ключовим фактором для реакції ринків.

Значущість NFP пояснюється його впливом на всі сегменти фінансової системи. Для ФРС це головний орієнтир: сильні дані сигналізують про перегрів ринку праці та можливе зростання інфляції, що підштовхує до посилення політики. Слабкі дані, навпаки, підвищують ймовірність зниження ставок і стимулювання економіки. Долар і державні облігації реагують першими: зміцнення валюти та зростання дохідності паперів зазвичай слідують за сильним звітом. Фондовий ринок реагує складніше: зростання зайнятості підтримує корпоративні прибутки, але занадто сильні цифри можуть викликати побоювання підвищення ставок і призвести до падіння котирувань. Золото традиційно рухається у протифазі до долара: при сильному NFP воно дешевшає, при слабкому — дорожчає.

Для трейдерів NFP завжди був джерелом як можливостей, так і ризиків. У XFINE зазначають, що багато досвідчених гравців віддають перевагу не відкривати позиції в перші хвилини після публікації, коли волатильність максимальна, а ринок може різко змінити напрямок. Новачки ж часто роблять помилку, прагнучи отримати вигоду з перших секунд реакції. Однак такий підхід рідко приносить успіх. Більш обережні стратегії передбачають очікування і вхід у ринок лише після того, як сформувався стійкий патерн і визначився напрямок.

Експерти підкреслюють, що публікація звіту — це перевірка дисципліни. Коментатор CNBC Стів Лайзман називає NFP справжнім стрес-тестом для трейдера: хто вміє контролювати емоції, той виграє на дистанції. Трейдер Джон Картер зазначає, що перші 15−20 хвилин після публікації — час хаосу, коли ринок поводиться непередбачувано. Валютний стратег Rabobank Джейн Фоулі підкреслює, що важливі не самі цифри, а реакція ринку протягом наступних годин і днів, адже саме вона відображає реальні очікування інвесторів.

У XFINE наголошують, що NFP — це не просто статистичний показник, а ключовий індикатор стану американської та світової економіки. Його публікація щомісяця стає подією, до якої готуються трейдери по всьому світу. Ігнорувати його неможливо, адже на даних про зайнятість будується значна частина прогнозів і стратегій. Для довгострокових інвесторів NFP дає розуміння стійкості економіки та ймовірних кроків ФРС. Для короткострокових трейдерів це перевірка дисципліни, витримки та вміння працювати з ризиком. І якщо ринок праці був головним показником у часи Великої депресії, то й сьогодні, майже через століття, він залишається барометром, що вказує напрямок руху світової фінансової системи.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
