Біткоїн і Ethereum ETF зростають, розробник LIBRA заробив $12 млн на мемкоїні Каньє: що нового

Акції Sharps Technology злетіли на 40% після оголошення про інвестиції в Solana

Компанія Sharps Technology, що виробляє медичне обладнання, оголосила про залучення $400 млн для створення корпоративного резерву на основі криптовалюти Solana (SOL). Ця новина миттєво викликала позитивну реакцію інвесторів: акції компанії на біржі Nasdaq зросли на 40,7%, повідомляє Incrypted.

Кошти були залучені в рамках приватного розміщення акцій (PIPE), і очікується, що угода буде завершена до 28 серпня 2025 року. Серед інвесторів — відомі криптофонди та компанії, як-от ParaFi, Pantera, Monarq, FalconX, CoinFund та інші. Отримані гроші Sharps Technology спрямує на купівлю Solana та загальні корпоративні цілі.

Компанія також підписала лист про наміри з Solana Foundation, згідно з яким остання зобов’язується продати монети SOL на суму $50 млн зі знижкою 15% від середньозваженої ціни за останні 30 днів.

За словами виконавчого голови Sharps Technology Пола Даннера, компанія прагне стати «найбільшим казначейством Solana». Цю амбітну мету підсилить приєднання до команди Джеймса Чжана, співзасновника Jambo, який обійме посаду радника і працюватиме над розширенням криптопортфеля.

Біткоїн та Ethereum ETF продовжують залучати капітал, попри корекцію на ринку

Попри значну корекцію на криптовалютному ринку 26 серпня 2025 року, спотові біржові фонди (ETF) на основі біткоїна та Ethereum демонструють позитивну динаміку припливу капіталу.

За даними платформи SoSoValue, чистий приплив коштів у біткоїн-ETF за добу склав $88,2 млн. Це другий день поспіль, коли сектор показує позитивний результат, після залучення $219 млн на початку тижня. Найбільше інвестицій отримали фонди IBIT ($45,34 млн) та FBTC ($14,52 млн).

Сектор Ethereum-ETF показав ще більш вражаючу динаміку: за добу чистий приплив капіталу склав $455 млн. Це вже четвертий день поспіль, коли інвестори вкладають кошти в ці фонди. Загалом за цей період у них надійшло близько $1,5 млрд. Лідерами за припливом стали фонди ETHA ($323,05 млн) та FETH ($85,52 млн).

Також позитивна динаміка помічена на ринку Гонконгу, де спотові фонди на базі біткоїна та Ethereum зафіксували приплив капіталу вперше за довгий час.

На тлі цих подій постачальники фондів у США активізувалися, подаючи нові заявки на продукти на базі альткоїнів. Експерти очікують, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) може схвалити ці продукти вже в середині жовтня. Ця тенденція свідчить про зростання інтересу інституційних інвесторів до криптоактивів, незважаючи на їхню волатильність.

Bitwise подала першу в США заявку на спотовий ETF на основі Chainlink (LINK)

Інвестиційна компанія Bitwise подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявку на реєстрацію першого в країні спотового біржового фонду (ETF) на базі криптовалюти Chainlink (LINK).

Фонд під назвою Bitwise Chainlink ETF матиме на меті надати інвесторам прямий доступ до LINK. Він буде інвестувати безпосередньо в криптоактив, що робить його спотовим.

Згідно із заявкою, зберігачем активів виступить Coinbase Custody, а основним агентом — сама біржа Coinbase. Важливо, що випуск і погашення акцій фонду здійснюватимуться в готівковій формі.

У заявці поки що не вказано назву біржі, де торгуватиметься фонд, та його тикер. Також не згадується функція стейкінгу, хоча раніше SEC заявляла, що стейкінг не порушує законодавства.

Якщо Bitwise отримає схвалення, цей фонд стане першим спотовим LINK-ETF у США. Наразі найбільший аналогічний продукт, 21Shares Chainlink ETP, торгується в Європі та має обсяг активів під управлінням у $49,5 млн.

Розробник LIBRA заробив $12 млн на мемкоїні Каньє Веста

Експерти платформи Bubblemaps виявили, що Хейден Девіс, один із засновників скандального проєкту LIBRA, заробив близько $12 млн на мемкоїні YZY, який пов'язаний з репером Каньє Вестом (Йе).

Аналітики Bubblemaps відстежили, що за добу до офіційного запуску YZY на кілька криптоадрес надійшли великі суми з централізованих бірж. Подальший аналіз показав, що цей «кластер» гаманців належить Девісу, про що свідчать транзакції та спільні депозити.

У Bubblemaps не стверджують, що Девіс був інсайдером, але звертають увагу на цікавий факт: його гаманці почали купувати токен YZY вже через хвилину після офіційного анонсу.

На угодах з токеном YZY Девіс, за даними Bubblemaps, отримав близько $12 млн чистого прибутку.