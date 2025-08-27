Британські експерти з Аutocar склали рейтинг з 10 найкращих дизельних легковиків. Автомобілі оцінювались за такими критеріями: дизайн, інтер'єр, продуктивність, керованість та вартість, про це пише «Укравтопром».
27 серпня 2025, 10:27
Топ-10 найкращих дизельних легковиків
Найвищу оцінку експертів отримав автомобіль Skoda Superb.
Топ-10 дизельних моделей
- Skoda Superb
- BMW X5
- Volkswagen Golf
- Range Rover
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz E-Class
- Kia Sorento
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi A5
- Mazda CX-60
