Курс валют: долар та євро в банках подешевшали

У середу, 27 серпня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 8 копійок у продажу. Євро втратило 12 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 9 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,11−41,62 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,37, євро — 48,11−48,33 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,06−48,08 грн/євро.

