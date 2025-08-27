Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 078 750 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
27 серпня 2025, 8:17
Втрати ворога за 26 серпня: 920 російських окупантів та 194 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1078750 (+920) осіб
- танків — 11135 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23178 (+0) од
- артилерійських систем — 32024 (+45) од
- РСЗВ — 1472 (+0) од
- засоби ППО — 1212 (+1) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53636 (+194)
- крилаті ракети — 3598 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59887 (+118)
- спеціальна техніка — 3950 (+0)
Джерело: Мінфін
