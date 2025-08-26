В Одесі заарештували «криптотрейдера», який ошукав людей на понад 42 мільйони гривень

Поліція Одеси скерувала до суду справу проти 32-річного місцевого жителя, який, видаючи себе за успішного криптотрейдера, виманив у громадян понад 42 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.

Поліцейські встановили, що 32-річний житель Одеси, у змові зі спільником, у колі знайомих видавав себе за трейдера — фахівця з торгівлі криптовалютою. Зловмисник переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.

Для створення ілюзії легітимності бізнесу, фігурант орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс. Саме там він проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність.

Щоб зміцнити довіру, зловмисник повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків». Це створювало враження реального прибутку та спонукало потерпілих вкладати ще більше.

Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося — усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби.

Поліцейські вилучили низку доказів протиправної діяльності, на підставі яких висунули фігуранту обвинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не передавати кошти навіть знайомим без належних гарантій, а також не довіряти обіцянкам швидкого збагачення.