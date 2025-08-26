До закриття міжбанку 25 серпня курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Європейська валюта подорожчала на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Про це свідчать результати торгів.
26 серпня 2025, 17:27
Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
► Читайтесторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 26 серпня
|
Закриття 26 серпня
|
Зміни
|
41,37/41,42
|
41,35/41,38
|
2/4
|
48,08/48,13
|
48,18/48,20
|
10/7
Середній курс на готівковому ринку: 41,15−41,70 грн/долар, 48,02−48,59 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,37, євро — 48,20−48,35 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі