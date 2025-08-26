Компанія Sony спростила процедуру повернення коштів у PlayStation Store. Відтепер гравцям не потрібно звертатися до служби підтримки чи спілкуватися з оператором. Про це йдеться у повідомленні служби підтримки PlayStation Store.
26 серпня 2025, 18:57
Sony спростила повернення коштів у PlayStation Store
Запит на повернення можна оформити безпосередньо у застосунку PlayStation або на сайті.
Як отримати кошти
- Зайдіть в обліковий запис PlayStation.
- Відкрийте історію транзакцій.
- Оберіть товар.
- Натисніть «Замовити відшкодування» (Request Refund).
Умови повернення залишилися незмінними
Попри спрощення процедури, сама політика повернення PlayStation не змінилася. Кошти можна повернути лише за умови, що з моменту покупки не минуло 14 днів, і гра не була завантажена чи запущена в стримінгу. На відміну від платформ Steam або GOG, у PlayStation Store досі не можна повернути гроші за гру, яку вже завантажив.
Це оновлення є частиною загального плану Sony щодо покращення сервісу. Компанія обіцяє й надалі працювати над зручністю PlayStation Store.
