Sony спростила повернення коштів у PlayStation Store

Компанія Sony спростила процедуру повернення коштів у PlayStation Store. Відтепер гравцям не потрібно звертатися до служби підтримки чи спілкуватися з оператором. Про це йдеться у повідомленні служби підтримки PlayStation Store.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Запит на повернення можна оформити безпосередньо у застосунку PlayStation або на сайті.

Як отримати кошти

Зайдіть в обліковий запис PlayStation.

Відкрийте історію транзакцій.

Оберіть товар.

Натисніть «Замовити відшкодування» (Request Refund).

Умови повернення залишилися незмінними

Попри спрощення процедури, сама політика повернення PlayStation не змінилася. Кошти можна повернути лише за умови, що з моменту покупки не минуло 14 днів, і гра не була завантажена чи запущена в стримінгу. На відміну від платформ Steam або GOG, у PlayStation Store досі не можна повернути гроші за гру, яку вже завантажив.

Це оновлення є частиною загального плану Sony щодо покращення сервісу. Компанія обіцяє й надалі працювати над зручністю PlayStation Store.