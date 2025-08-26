У Малайзії запустили перший у світі банк на базі штучного інтелекту

Малайзійська група YTL у партнерстві з сінгапурською технологічною компанією Sea Ltd запустили Ryt Bank — банківський застосунок, який позиціює себе як перший у світі банк на основі штучного інтелекту (AI), пише Nikkei .

Що відомо

«У серці Ryt Bank — Ryt AI, цілодобовий банківський асистент на базі ILMU, першої в Малайзії великої мовної моделі власної розробки», — зазначено у пресрелізі Ryt.

Асистент може читати та оплачувати рахунки, відстежувати витрати, пояснювати фінансові основи простими словами та працювати через голосові команди для переказів. Застосунок підтримує малайську та англійську мови (зокрема місцеву версію — мангліш); у вересні планують додати китайську.

Штучний інтелект у Ryt Bank є не просто додатковою функцією, а становить основу всіх банківських операцій — від звичайних розмов до складного аналізу витрат та фінансового планування.

У Ryt Bank пропонують депозитні рахунки з відсотковою ставкою до 4% із щоденним нарахуванням та без блокування коштів і кредити до 1499 рингітів ($350) без документів і з нульовою відсотковою ставкою в разі погашення протягом першого місяця.

YTL і Sea отримали ліцензію цифрового банку від Центробанку Малайзії у квітні 2022 року, у грудні 2024-го Міністерство фінансів Малайзії видало дозвіл на початок роботи.