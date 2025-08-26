Multi від Мінфін
26 серпня 2025, 15:30

BingX AI досяг 2 мільйонів користувачів і 20 мільйонів запитів всього за 100 днів

Ембарго до 10:00 UTC, 26 серпня 2025 року

Ембарго до 10:00 UTC, 26 серпня 2025 рокуПАНАМА-СІТІ, 26 серпня 2025 року —BingX, провідна біржа криптовалют і компанія Web3 AI, сьогодні оголосила про важливу віху для свого торгового асистента на базі штучного інтелекту,BingX AI, який з моменту запуску в травні перевищив 2 мільйони користувачів і обробив 20 мільйонів запитів.

ПАНАМА-СІТІ, 26 серпня 2025 року — BingX, провідна біржа криптовалют і компанія Web3 AI, сьогодні оголосила про важливу віху для свого торгового асистента на базі штучного інтелекту, BingX AI, який з моменту запуску в травні перевищив 2 мільйони користувачів і обробив 20 мільйонів запитів.

BingX AI побудований як набір інтегрованих інтелектуальних функцій, що працюють на базі мультимодельних AI-двигунів і величезних наборів даних. Він відрізняється п'ятьма унікальними AI-аватарами, призначеними для супроводу користувачів на різних етапах їхнього торгового шляху — від аналізу ринку і розробки стратегії до виконання і моніторингу в режимі реального часу.

  • Аналітик: розшифровує ринок, перетворюючи складні графіки та дані на чіткі, практичні торгові висновки за допомогою аналізу свічкових графіків, ринку, торгівлі та токенів на базі штучного інтелекту.

  • Стратег: розробляє індивідуальні стратегії та прогнози, щоб допомогти користувачам торгувати розумніше за допомогою AI Trade Review та Trend Forecasting.

  • Рекомендатор: пропонує токени, трейдерів та новини, які найкраще відповідають торговим профілям користувачів, за допомогою функцій Pro Trader Recommender, AI News Briefing та Trading Analysis.

  • Захисник: ідентифікує ризики та моделює результати, щоб захистити портфель користувачів за допомогою Smart Position Analysis.

  • Монітор: відстежує рухи ринку та ставки фінансування, щоб інформувати користувачів у режимі реального часу за допомогою аналізу ринку та нових токенів.

Вівіен Лін, головний директор з продуктів BingX, прокоментувала: «Штучний інтелект переосмислює можливості торгівлі цифровими активами, не замінюючи людські рішення, а вдосконалюючи їх за допомогою інтелекту в режимі реального часу. Завдяки BingX AI ми заповнюємо прогалину між обіцянками штучного інтелекту та його реальним застосуванням, пропонуючи користувачам контекст, зрозумілість та впевненість в одній уніфікованій платформі. Перевищення двох мільйонів користувачів — це лише початок; наша мета — зробити інтелектуальну, доступну торгівлю стандартом для всіх і всюди. Трейдери можуть очікувати на нові можливості штучного інтелекту в найближчі тижні, оскільки BingX продовжує розширювати роль платформи на перетині інновацій та зручності використання».

BingX AI є ключовою частиною стратегії розвитку штучного інтелекту BingX, ініціативи вартістю 300 мільйонів доларів, спрямованої на впровадження штучного інтелекту в платформу. Об'єднуючи розрізнені торгові інструменти в єдину інтелектуальну екосистему, BingX надає трейдерам усіх рівнів професійні аналітичні дані, підтримку в прийнятті рішень і можливість торгувати з більшою впевненістю.

Про BingX

Заснована в 2018 році, BingX є провідною криптовалютною біржею та компанією Web3 AI, яка обслуговує глобальну спільноту з понад 20 мільйонами користувачів. Завдяки комплексному набору продуктів та послуг на базі штучного інтелекту, включаючи деривативи, спотову торгівлю та копіювання торгів, BingX задовольняє мінливі потреби користувачів усіх рівнів досвіду, від початківців до професіоналів. Прагнучи створити надійну та інтелектуальну торговельну платформу, BingX надає користувачам інноваційні інструменти, розроблені для підвищення продуктивності та впевненості. У 2024 році BingX з гордістю стала офіційним партнером криптовалютної біржі футбольного клубу «Челсі», що ознаменувало захоплюючий дебют у світі спортивного спонсорства.

З питань для ЗМІ звертайтеся за адресою: media@bingx.com

Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://bingx.com/

Джерело: Мінфін
