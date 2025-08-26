Біткоїн впав нижче $109 000, Pantera Capital хоче купити Solana на $1,25 млрд: що нового

Біткоїн обвалився нижче $109 000: втрати трейдерів перевищили $940 млн

Після досягнення рекордного максимуму у понад $124 000 14 серпня, біткоїн продовжив корекцію, і 26 серпня його ціна впала до $108 666. Це падіння спровокувало масштабні ліквідації на ринку ф'ючерсів. Про це повідомляє Incrypted.

Загальні втрати трейдерів склали $940,89 млн. Найбільших збитків зазнали власники лонгових позицій (які ставили на зростання ціни) — $828,88 млн, тоді як холдери шортових позицій втратили $112,01 млн.

Загалом збитки зафіксували 205 879 трейдерів. Найбільші ліквідації відбулися за ф'ючерсними контрактами на біткоїн та Ethereum, які склали $277,92 млн та $320,14 млн відповідно.

Падіння ціни відобразилося і на ринкових настроях: індекс страху і жадібності знизився на 10 пунктів, досягнувши позначки 43, що свідчить про перевагу страху на крипторинку.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $110 305, а його домінування на ринку становить 58,58%.

Pantera Capital хоче залучити $1,25 млрд для купівлі Solana

Інвестиційна компанія Pantera Capital розглядає можливість залучення $1,25 млрд для створення нової публічної структури під назвою Solana Co. Про це повідомило видання Decrypt, посилаючись на звіт, отриманий від The Information.

Згідно з планом, Pantera Capital має намір викупити одну з компаній, що котируються на Nasdaq, та перетворити її на Solana Co., яка буде використовувати монети Solana як основний резервний актив. Якщо ця угода відбудеться, Solana Co. може стати найбільшим корпоративним власником Solana серед публічних компаній.

Залучення капіталу відбуватиметься у два етапи:

Перший етап: залучення $500 млн.

Другий етап: додаткові $750 млн через випуск токен-варрантів.

Крім того, у серпні 2025 року Pantera Capital вже інвестувала близько $300 млн у так звані Digital Asset Treasuries (DAT) — спеціальні структури, що зберігають криптовалюти для отримання прибутку. До портфеля Pantera DAT входять вісім криптовалют, зокрема й Solana.

Webull повертає торгівлю криптовалютами для клієнтів зі США

Брокерська компанія Webull знову відкриває доступ до торгівлі криптовалютами для своїх американських клієнтів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників фірми. Послуга буде доступна з понеділка.

Webull тимчасово припинив криптосервіси у 2023 році через плани провести первинне публічне розміщення акцій (IPO) в США. За словами генерального директора американського підрозділу компанії Ентоні Денієра, відновлення послуги є відповіддю на запити користувачів і першим кроком у «повномасштабному глобальному русі» в галузі цифрових активів.

В оновленій версії платформи буде доступно понад 50 криптовалют, включаючи біткоїн, Ethereum та Solana. Загалом Webull обслуговує понад 24 мільйони користувачів по всьому світу.

Денієр зазначив, що минулого року компанія зіткнулася з юридичною невизначеністю щодо криптовалют. Однак, за його словами, поточний політичний клімат у Вашингтоні демонструє більшу відкритість до індустрії, ніж за часів адміністрації Джо Байдена.

Ексменеджери Bitmain інвестують $1 млрд в BNB, створюючи «Berkshire Hathaway для екосистеми»

Інвестиційна компанія B Strategy, заснована колишніми топменеджерами Bitmain, оголосила про створення нової компанії, яка акумулюватиме активи в токені BNB. Проєкт планує вийти на Nasdaq і залучити $1 млрд інвестицій, повідомляє The Block.

У B Strategy назвали нову структуру «аналогом Berkshire Hathaway для екосистеми BNB». Компанія не лише формуватиме крипторезерв, а й інвестуватиме в розвиток блокчейн-інфраструктури, надаватиме гранти та підтримуватиме ініціативи спільноти.

Цікаво, що цей амбітний проєкт вже отримав підтримку від венчурного фонду YZi Labs, заснованого співзасновниками Binance Чанпеном Чжао та Хе І.

Новина не спричинила значних коливань курсу BNB. Хоча 22 серпня монета оновила історичний максимум на рівні $899, на момент написання матеріалу її ціна знизилася до $869.

Ця ініціатива відбувається на тлі активності й інших компаній на крипторинку: