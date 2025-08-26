Курс валют: євро в банках та обмінниках подешевшало

У вівторок, 26 серпня, на готівковому ринку середній курс долара додав 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 3 копійки у купівлі та у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 1 копійку у продажу. Євро втратило 13 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,68 грн. Євро купують за 48,07 грн, а продають за 48,72 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,38, євро — 48,13−48,37 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,37−41,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,08−48,13 грн/євро.

