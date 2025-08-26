Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 076 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 серпня 2025, 8:18
Втрати ворога за 25 серпня: 890 російських окупантів та 95 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1077830 (+890) осіб
- танків — 11134 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23178 (+3) од
- артилерійських систем — 31979 (+33) од
- РСЗВ — 1472 (+0) од
- засоби ППО — 1211 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53442 (+95)
- крилаті ракети — 3598 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59769 (+97)
- спеціальна техніка — 3950 (+2)
