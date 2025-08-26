Курс долара США знизився після звільнення Трампом голови ФРС Кук

Курс долара США ослаб у вівторок після того, як президент Дональд Трамп звільнив Лізу Кук, одного із керівників Федеральної резервної системи, через передбачуване шахрайство з іпотекою, що посилило побоювання з приводу незалежності центрального банку. Про це пише Reuters.

Падіння долара

Індекс USD, який вимірює вартість долара стосовно кошика основних валют, впав на 0,2% під час азіатської сесії.

Ф'ючерси на Індекс USD також торгувалися на 0,2% нижче станом на 04:24.

Прибутковість казначейських облігацій спочатку знизилася, але потім помірковано зросла, при цьому 10-річна базова прибутковість зросла на 0,3% до 4,2887%.

Трамп у листі, опублікованому у соціальних мережах, заявив, що існують «достатні підстави» для усунення Кук.

Кук, перша афроамериканка, що увійшла до ради директорів ФРС, була усунена з посади після звинувачень у тому, що вона зробила помилкові заяви в іпотечних документах.

Японська єна зміцнилася стосовно долара, пара USD/JPY впала на 0,4%.

