До закриття міжбанку 25 серпня курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Європейська валюта подешевшала на 4 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Про це свідчать результати торгів.
25 серпня 2025, 17:44
Долар подорожчав на міжбанку
|
Відкриття 25 серпня
|
Закриття 25 серпня
|
Зміна
|
41,35/41,38
|
41,37/41,42
|
2/4
|
48,45/48,47
|
48,41/48,46
|
4/1
Середній курс на готівковому ринку: 41,12−41,66 грн/долар, 48,10−48,75 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,39, євро — 48,30−48,45 грн.
Джерело: Мінфін
