UniCredit збільшив фактичну частку Commerzbank до 26%

Деталі

Це сталося за рахунок конвертації фінансових інструментів Commerzbank у його акції.

Італійський банк має намір згодом конвертувати і інструменти, що залишилися, завдяки чому його частка зросте приблизно до 29%.

«Поки що UniCredit не планує домагатися включення своїх представників до складу ради директорів, але продовжить уважно стежити за прогресом Commerzbank у зміцненні бізнесу та створенні цінності для акціонерів, клієнтів та населення», — наголошується в повідомленні.

UniCredit сподівається придбати німецький банк. У вересні 2024 року він повідомив, що консолідував близько 9,5% акцій Commerzbank, а наступні місяці придбав деривативи, прив'язані до його акцій.

У липні стало відомо, що UniCredit довів свою частку в Commerzbank до 20% після конвертації деривативів в акції і став найбільшим акціонером цього банку — другого за величиною у Німеччині.