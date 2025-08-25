Курс валют: євро в банках підскочило на 17 копійок

У понеділок, 25 серпня, на готівковому ринку середній курс долара додав 6 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,06−41,62 грн. Євро купують за 47,92 грн, а продають за 48,54 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,38, євро — 48,30−48,49 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,45−48,47 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюти