Етап 11 розпродано: Little Pepe перевищив 22 325 000 доларів у передпродажі

Little Pepe ($LILPEPE) офіційно розпродав 11-й етап передпродажу, збільшивши загальний обсяг інвестицій до вражаючих 22 325 000 доларів і забезпечивши продаж 14,25 мільярда токенів. Кожен етап завершується швидше, ніж попередній, і імпульс до запуску набирає обертів.

Сила мемів зустрічається з технологією Ethereum

На відміну від багатьох мем-монет, які існують лише для галасу, Little Pepe побудований на інфраструктурі Ethereum Layer 2, яка забезпечує швидші транзакції та значно знижує ціни, зберігаючи перевірений захист Ethereum. Ця технічна основа забезпечує автентичне застосування проекту, який все ще процвітає завдяки новому способу життя та зростанню, що стимулюється спільнотою.

Поєднавши розваги мем-монет із масштабованою технологією блокчейну, Little Pepe завоював чітку позицію на ринку, приваблюючи любителів мемів і водночас пропонуючи корисність, що підтримує потенціал зростання.

Етап 11: вичерпання запасів свідчить про величезний попит

Вичерпання запасів на етапі 11 є значним досягненням для будь-якого передпродажу, але для мем-монети це особливо важливо. Це досягнення свідчить про стійкий інтерес інвесторів і впевненість у майбутньому проєкту.

Етапи передпродажу Little Pepe проходять стабільно, у міру зростання популярності, і нові покупці приєднуються, щоб забезпечити собі токени.

Зростання $LILPEPE

Кілька ключових факторів сприяють успіху передпродажу Little Pepe:

Переваги Ethereum Layer 2 — низькі комісії та висока швидкість транзакцій роблять токен практичним для щоденних переказів.

Вірусне залучення спільноти — швидко зростаюча онлайн-спільнота активно просуває $LILPEPE за допомогою мемів, розіграшів та кампаній у соціальних мережах.

Аудит безпеки CertiK — смарт-контракт був повністю перевірений CertiK, що надає інвесторам додаткову впевненість.

Стратегічна токеноміка — фіксований обсяг та розподіл передпродажу, розроблений для винагороди перших прихильників та зменшення тиску на продаж після запуску.

Це поєднання ажіотажу, корисності та довіри виявилося переможною формулою, і кожен етап передпродажу привертає більше уваги, ніж попередній.

Зібрано 22,3 мільйона доларів та продано 14,25 мільярда токенів

Досягнувши загального обсягу інвестицій у 22 325 000 доларів, Little Pepe увійшов до елітного класу мем-монет, які отримали значну підтримку ще до виходу на біржі. Завдяки такому великому капіталу проект має ресурси для проведення масштабних маркетингових кампаній, виходу на провідні біржі та розширення функцій екосистеми, що сприятиме довгостроковому впровадженню.

Little Pepe — більше ніж просто мем

Хоча його грайливий брендинг використовує гумористичну культуру мем-монет, Little Pepe також позиціонує себе як утилітарний токен. Інтеграція Ethereum Layer 2 дозволяє здійснювати мікротранзакції, давати чайові та потенційно використовувати на ринку NFT, що відрізняє його від короткочасних монет, які не мають функціональності.

Це поєднання розваг та практичності розширило його привабливість та привернуло увагу.

777 розіграшів $LILPEPE

Однією з найбільших переваг Little Pepe є його активна та постійна мережа. Канали Telegram, Discord та X (Twitter) місії постійно активні, їхні учасники діляться мемами, продають передпродаж та беруть участь у конкурсах, таких як розіграш 777.

Така енергія мережі не тільки збільшує кількість передпродажів, але й створює основу для стійкого інтересу до торгівлі після запуску.

Безпека та довіра завдяки аудиту CertiK

На ринку, де нові мем-монети часто стикаються зі скептицизмом, аудит смарт-контрактів Little Pepe від CertiK забезпечує значний рівень надійності. Ця незалежна перевірка запевняє інвесторів, що контракт токена є безпечним і не містить критичних вразливостей, що допомагає залучити ширше коло покупців, включаючи тих, хто раніше вагався інвестувати в мем-монети.

Відлік до запуску $LILPEPE

Після того, як 11-й етап розпродажу завершився, до виходу Little Pepe на відкритий ринок залишилося лише кілька етапів передпродажу. Швидке зростання передпродажу Little Pepe заслуговує на увагу. Розпродаж 11-го етапу з сумою 22 325 000 доларів і 14,25 мільярдами проданих токенів підтверджує, що ця мем-монета на базі Ethereum знайшла правильний баланс між культурною привабливістю та корисністю блокчейну.

Завдяки міцній технічній базі, активній спільноті, довірі інвесторів та зростаючому ажіотажу напередодні запуску, Little Pepe готовий зробити великий фурор, коли нарешті з'явиться на біржах.

Про Little Pepe

Little Pepe — це блокчейн нового покоління Layer 2, розроблений для об'єднання мем-культури з високошвидкісною та недорогою децентралізованою інфраструктурою. Створений для масштабованості, безпеки та доступності, Little Pepe підтримує EVM-сумісні додатки та працює на базі токена $LILPEPE. Місія проєкту — створити середовище мем-монет, в якому корисність поєднується з вірусністю, надаючи користувачам можливості завдяки передовим технологіям та блискавичним транзакціям.

Для отримання додаткової інформації:

Веб-сайт: https://littlepepe.com/