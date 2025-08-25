Минулої доби українські захисники ліквідували ще 870 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 076 940 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 серпня 2025, 8:22
Втрати ворога за 24 серпня: 870 російських окупантів та 291 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1076940 (+870) осі
- танків — 11130 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23175 (+8) од
- артилерійських систем — 31946 (+48) од
- РСЗВ — 1472 (+0) од
- засоби ППО — 1211 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53347 (+291)
- крилаті ракети — 3598 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерн — 59672 (+79)
- спеціальна техніка — 3948 (+4)
