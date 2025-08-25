Як зменшити стрес під час можливого спаду ринку: 5 дієвих порад

З початком 3-го кварталу ринок сигналізує про ймовірність рецесії, а відчуття невизначеності лише посилюється. І в цій ситуації, якщо інвестор не має чіткої стратегії або не готовий вчасно її адаптувати, ризик втрат є високим. Про те, як не піддаватися паніці та знизити ризики, розповіла інвестиційна експертка Аліна Воронюк.

1. Ваша стратегія — основний орієнтир на ринку

У стабільні та нестабільні періоди інвестору важливо мати чіткий план дій. Стратегія управління портфелем повинна базуватись на конкретних цілях: для чого створюється портфель, який горизонт інвестування, за яких умов варто виходити з позицій тощо. Це дозволяє уникнути емоційних рішень та хаотичних змін у структурі активів.

Щоб перевірити надійність своєї стратегії, варто відповісти на кілька ключових питань:

Який ваш інвестиційний горизонт? Створення пенсійного капіталу зазвичай займає 10−20 років, а заробити суму для купівлі авто можна вже за 3 роки чи навіть рік. Інвестиційна ціль відіграє важливу роль у цьому питанні. До того ж, мотивація інвестувати значно вища, коли це пов’язано з мрією чи стилем життя, а не лише з примноженням грошей.

Коли ви купуватимете чи продаватимете позицію? Це важливе питання, яке допоможе зрозуміти, як ви формуєте свій портфель. Відповідь може бути будь-якою: «купую, коли вигідний рівень входу, а бізнес виглядає привабливим за певним параметром» або «купую без прив’язки до вартості щомісяця рівними частинами». Продаж може відбуватись «коли досягну фінансової цілі» чи «коли примножу свої вкладення вдвічі». Головне — чітко розуміти принципи управління грошима у вашому портфелі.

Чому у вашому портфелі саме ці компанії або фонди? Це запитання допомагає втримати фокус і уникнути імпульсивних рішень. Якщо ви інвестуєте у бізнеси, які розумієте й підтримуєте, або обрали пасивну стратегію через індексні фонди, у вас є обґрунтування кожної позиції. Воно стане точкою опори, коли з’явиться спокуса купити розрекламований актив під зовнішнім впливом.

Відповіді на ці питання створюють базу для системного підходу, який дає змогу тримати контроль навіть у періоди високої волатильності.

2. Використання стратегії DCA (Dollar-Cost Averaging)

DCA — стратегія інвестування, що передбачає регулярне вкладення однакових сум у вибраний актив (наприклад, акції, ETF або криптовалюту) незалежно від його поточної вартості.

Цей підхід дозволяє отримати вигідну середню ціну входу, зменшити вплив емоцій на прийняття рішень та ефективно управляти капіталом навіть під час ринкових спадів.

DCA особливо підходить для ETF, однак якщо в планах довгострокове інвестування (10−20 років), доцільно одразу інвестувати всю заплановану суму. За умови тривалого зростання ринку одноразове вкладення (lump sum investing) демонструє кращу дохідність у довгостроковій перспективі. Та попри цей факт DCA приваблює з низки причин:

інвестори схильні діяти емоційно, через що часто купують на піках і продають на падіннях; DCA дисциплінує процес і мінімізує вплив страху чи жадібності;

якщо вкласти всю суму напередодні великої просадки, втрати можуть бути значними, тоді як DCA «розтягує» точку входу в часі й згладжує ризик;

дослідження Fidelity та Morningstar підтверджують: DCA працює найкраще на нестабільних ринках або під час рецесій;

інвестори, які застосовують DCA, менше переймаються ринком, адже знають: щомісяця їхній внесок працює автоматично.

DCA — не завжди найприбутковіша стратегія, але психологічно — одна з найбільш стабільних і збалансованих за ризиком. Це особливо цінно для новачків, які не мають досвіду чи аналітичних навичок для вибору точок входу.

3. Перегляньте алокацію ризику

У прагненні диверсифікації більшість інвесторів перевантажують портфель десятками окремих акцій. Проте реально відстежувати фінансові показники, конкурентне середовище та перспективи кожної компанії майже неможливо. У результаті портфель втрачає фокус, а рівень ризику зростає.

У 2025 році, коли на ринку США спостерігається нестабільність через макроекономічну невизначеність (коливання ставок, інфляційні очікування, геополітика), є сенс зробити портфель більш керованим і адаптивним. Це можна зробити так:

замість вибору окремих акцій варто використати якісні індексні ETF (наприклад, VOO / SPY для S&P 500, QQQ для технологій чи VTI для всього ринку США);

мати 10−15% портфеля в готівці для вчасного викупу «діпів»;

краще мати 5−7 стратегічно підібраних позицій, які ви добре розумієте, ніж десятки компаній, за якими неможливо слідкувати.

4. Аналіз портфеля з погляду «core-satellite»

Підхід Core-Satellite — оптимальна стратегія для довгострокових інвесторів, які хочуть поєднати надійність індексного інвестування зі спробами перевершити ринок.

Core — основа портфеля, яка зазвичай складається зі стабільних активів (ETF на широкий ринок або облігацій) і забезпечує довгострокову стабільність та прогнозоване зростання.

Satellite — більш активні інструменти з вищим потенціалом доходу (акції окремих компаній, секторні чи тематичні ETF, криптовалюта).

Переваги цієї стратегії:

високоризикові активи займають лише 20−30% портфеля, тому навіть у разі просадок основна частина капіталу залишається захищеною;

ви можете змінювати «супутники» відповідно до ринкових умов, не порушуючи стабільності ядра;

підходить і для невеликого, і для великого портфеля;

новачки можуть поступово нарощувати частку Satellite у міру зростання досвіду або ж розвивати Core для більш пасивного управління.

Ця стратегія дозволяє зберігати дисципліну, уникати паніки під час волатильності та водночас використовувати ринкові можливості для зростання.

5. Фінансова дисципліна та ребалансування портфеля

Фінансова дисципліна означає дотримання інвестиційної стратегії навіть у періоди волатильності ринку. Це чіткий план і графік регулярних поповнень, перевірка інвестиційної гіпотези, відповідність їй активів і своєчасне ребалансування.

Ребаланс портфеля — це регулярне приведення його структури до запланованої алокації. Наприклад, якщо акції, що зросли, тепер складають більшу частину портфеля, частину можна продати й перенести в облігації або ETF. Це допомагає зберігати ризик-профіль, уникати утримання збиткових компаній і своєчасно виходити з активів із негативною динамікою.

Частота ребалансу залежить від вашої стратегії: пасивні інвестори можуть робити це раз на рік, а активні — значно частіше.

Ринок — це про баланс, дисципліну та стратегію

Американський ринок історично демонструє силу відновлення. Проте останні два роки він був перегрітий: оцінки багатьох компаній зростали швидше, ніж їхні прибутки, і цілком очікувано може настати природне коригування.

У цих умовах надзвичайно важливо мати портфель із надійним ядром (широкий ринок чи облігації), чіткою стратегією з визначеними критеріями входу й виходу та запасом готівки. Саме цей підхід мінімізує емоційні рішення і знижує ризик хаотичних дій під тиском ринку.