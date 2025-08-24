Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 076 070 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 серпня 2025, 8:30
Втрати ворога за 23 серпня: 910 російських окупантів та 121 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1076070 (+910) осіб
- танків — 11129 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23167 (+3) од
- артилерійських систем — 31898 (+40) од
- РСЗВ — 1472 (+0) од
- засоби ППО — 1211 (+1) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 53056 (+121)
- крилаті ракети — 3598 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59593 (+81)
- спеціальна техніка — 3944 (+0)
