Сьогодні — не просто дата в календарі. 24 серпня — це день, коли ми знову й знову нагадуємо собі: свобода — не подарунок, а вибір. Незалежність — не тільки документ, а щоденна боротьба.
24 серпня 2025, 8:03
З Днем Незалежності!
Редакція сайту «Мінфін» вітає вас зі святом Незалежності!
І ми цю боротьбу обрали. І ми її витримуємо.
Україна — це сила людей, які не скорилися. Це мужність захисників, які тримають небо. Це руки медиків, учителів, волонтерів, які творять майбутнє. Це діти, які малюють мир, навіть коли за вікном — сирени.
Це економіка, яка тримається на бізнесі, що працює попри все. Це громади, що відбудовуються після втрат. Це мільйони сердець, що б’ються в унісон заради перемоги.
Ми не ідеальні. Але ми справжні.
Ми не безстрашні. Але ми незламні.
Ми різні. Але ми — разом. Бо ми — Україна.
Вітаємо з Днем Незалежності!
Віримо. Боремось. Перемагаємо.
