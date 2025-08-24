Сьогодні — не просто дата в календарі. 24 серпня — це день, коли ми знову й знову нагадуємо собі: свобода — не подарунок, а вибір. Незалежність — не тільки документ, а щоденна боротьба.

Редакція сайту «Мінфін» вітає вас зі святом Незалежності!

І ми цю боротьбу обрали. І ми її витримуємо.

Україна — це сила людей, які не скорилися. Це мужність захисників, які тримають небо. Це руки медиків, учителів, волонтерів, які творять майбутнє. Це діти, які малюють мир, навіть коли за вікном — сирени.

Це економіка, яка тримається на бізнесі, що працює попри все. Це громади, що відбудовуються після втрат. Це мільйони сердець, що б’ються в унісон заради перемоги.

Ми не ідеальні. Але ми справжні.

Ми не безстрашні. Але ми незламні.

Ми різні. Але ми — разом. Бо ми — Україна.

Вітаємо з Днем Незалежності!

Віримо. Боремось. Перемагаємо.