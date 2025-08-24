Слава не може купити прибуток: чому YZY і MELANIA не принесуть прибутку, а інвестиції в XYZ все ще можуть

Коли токен YZY Каньє Веста був випущений на біржу, люди очікували феєрверку. І вони його отримали — на секунду. YZY злетів до ринкової капіталізації в 410 мільйонів доларів менш ніж за годину, але в той же день впав майже на 70% — до ~140 мільйонів доларів.

Монета була запущена з типовою для інфлюенсерів мегафонною фанфарою: ім'я знаменитості, вірусні меми, швидке лістинг. Але вже за кілька годин настала реальність. YZY пройшов той самий трагікомічний шлях, що й десятки «інфлюенсерських монет» до нього — зліт, падіння, спроби втриматися.

Цей різкий стрибок не був єдиним, що викликав подив. Дані з блокчейну показують приголомшливу концентрацію влади: лише чотири гаманці контролюють близько 80% пропозиції YZY.

Більше того, весь епізод пахне підставою. Криптодетективи позначили запуск як потенційну аферу, вказавши на залишки твітів (які вже видалені), де Ye відхилив пропозицію в 2 мільйони доларів за просування фейкового токена. Раптом ситуація змінилася: чи було це контрольоване змінення настроїв, чи глибока фейкова атака на цифрову персону Ye?

Коротко кажучи: YZY не просто впав, він вибухнув під підозрою, довівши, що заголовки та твіти можуть запустити мем-монети, але також можуть знищити їх, перш ніж більшість людей навіть зрозуміють, що сталося.

Токен злетів до захмарної ринкової капіталізації, а потім так само швидко впав, коли кити та інсайдери вивели свої гроші в перший же день, залишивши роздрібних інвесторів приголомшеними та розлюченими. Іронія? Монета, яка привернула мільярди уваги, не змогла утримати інтерес навіть протягом тижня. Ні дорожньої карти. Ні структури. Ні довіри.

LIBRA, MELANIA, TRUMP — те саме, тільки інша монета

YZY не був першим.

Токен $LIBRA колись рекламували як політичний хід в Аргентині. Все закінчилося скандалом, мільйонними втратами і розлюченими власниками, які залишилися ні з чим. Ходили чутки про змови, провальні запуски і, можливо, навіть зв'язки з урядом. І так само, як YZY, токен злетів на ім'я і впав через відсутність суті. Виявилося, що це був лише останній у серії політичних мем-монет, організованих одним і тим самим хлопцем: Гайденом Марком Девісом.

Перед $LIBRA він випустив$TRUMP, а потім $MELANIA — монети, які обдурили тисячі людей, змусивши їх повірити, що вони мають офіційну підтримку. Але це все було димом. Токени швидко зросли в ціні, ще швидше впали і залишили роздрібних інвесторів з порожніми кишенями.

Якщо придивитися уважніше, здається, що ці проекти керуються однією і тією ж командою, яка використовує один і той же сценарій.

Сценарій простий:

Прив'язатися до великого імені

Випустити мем-наратив

Приховати токеноміку

Дати виграти першим інвесторам

Зникнути до вихідних

Криптовалюта більше не ведеться на це. Натовп занадто кмітливий, занадто обпечений, занадто розумний, щоб піддатися на «знаменитість-руг 15.0».

Чому політичні мем-монети особливо токсичні

Це набагато більше, ніж кліше про знаменитостей. Політичні токени часто користуються хвилею фальшивої легітимності, яку просувають нібито політичні інсайдери, іноді через реальних чиновників. Це створює небезпечну ілюзію автентичності, навіть якщо механізм, що лежить в основі, є чистим ругом.

Ілюзія «довіри»

Коли президент або перша леді, здається, підтримують монету — або з'являється фото з якимось впливовим діячем у сфері технологій — роздрібні інвестори даються обдурити і довіряють проекту. Але ця довіра зазвичай є фасадом, що плаває над рейками «накачування і скидання».

Перевага інсайдерів

Ці монети заздалегідь мають непрозорі структури: кілька гаманців або інсайдерів контролюють пропозицію, скидають її на піку і зникають — а натовп залишається з порожніми кишенями.

Фрагменти секунд від «накачування ціни» до «скидання довіри»

Ці запуски надзвичайно стислі: вибухові стрибки, миттєві скидання. Політичні мем-монети підсилюють цю волатильність, оскільки можуть претендувати на «підтримку істеблішменту» — тільки для того, щоб вкусити інвесторів, коли інсайдери виходять.

Це не просто спекуляція. У випадку з $LIBRA інвестори втратили сотні мільйонів після маніакального ажіотажу та швидкого краху.

Гра з мем-монетами змінюється

Ми досягли межі втоми від «килимів». Дофаміновий кайф від запуску, підсиленого Twitter, не триває довго. Люди хочуть чогось старішого, перевіреного формату — такого як первинне розміщення монет (ICO).

Чому? Тому що структуровані попередні продажі та запуски в стилі ICO все ще мають те, чого немає у монет, що викликають ажіотаж: шлях до довіри. Спосіб органічного зростання кількості власників. План.

Зараз уже не 2017 рік, але, як не дивно, саме ця структура ICO може стати останнім надійним способом для мем-монет досягти 10- або 100-кратного зростання в цьому циклі.

ICO все ще працюють, якщо все зробити правильно

Давайте розберемося. Що пропонує ICO-мем-монета, чого немає у токенах, що просуваються знаменитостями?

Структуровані етапи передпродажу — замість запуску в пік FOMO, ICO пропонують рівні, на яких ранні прихильники купують за низькою ціною, стимулюючи не тільки великих інвесторів, а й спільноту.

— замість запуску в пік FOMO, ICO пропонують рівні, на яких ранні прихильники купують за низькою ціною, стимулюючи не тільки великих інвесторів, а й спільноту. Прозора токеніка — ICO зазвичай публікують графіки та розподіл токенів. Ніяких дурниць на кшталт «ой, всі інсайдери».

— ICO зазвичай публікують графіки та розподіл токенів. Ніяких дурниць на кшталт «ой, всі інсайдери». Заблокована ліквідність — Ніяких «ругпулів». Кошти та LP заблоковані або мають багаторівневий підпис. Ви знаєте, де знаходяться гроші.

— Ніяких «ругпулів». Кошти та LP заблоковані або мають багаторівневий підпис. Ви знаєте, де знаходяться гроші. Зростання, кероване спільнотою — ICO створюють армії. Мем-монети з ICO залучають перших власників, які залишаються, а не туристів, які швидко продають.

— ICO створюють армії. Мем-монети з ICO залучають перших власників, які залишаються, а не туристів, які швидко продають. Дорожні карти та реалізація — Навіть базові. Навіть меми. Але вони дають щось, за що можна триматися, крім твітів знаменитостей.

Це коли структура старої школи зустрічається з енергією нової школи. І це формула, яка ще має потенціал для розвитку.

XYZVerse: Почніть зі структури, а не з знаменитостей

Дні «монети знаменитості → миттєвий зліт» минули. Ринок занадто поінформований, занадто скептичний, занадто швидкий. Але це не означає, що 1000-кратні виграші зникли — вони просто перейшли на іншу модель.

На відміну від монет, що запускаються миттєво на хвилі ажіотажу, XYZVerse.io ($XYZ) обрав структурований шлях ICO — і це працює. Проект все ще перебуває в режимі передпродажу і вже зібрав понад 15 мільйонів доларів від зростаючої бази перших прихильників.

Ось що робить його особливим:

Чітка токеноміка — прозорий розподіл, структуроване набуття прав та відсутність тіньових пакетів.

— прозорий розподіл, структуроване набуття прав та відсутність тіньових пакетів. Дорожня карта з етапами реалізації — від гейміфікованого стейкінгу та інтеграції утиліт до лістингу та механізмів спалювання.

— від гейміфікованого стейкінгу та інтеграції утиліт до лістингу та механізмів спалювання. Привабливість для спільноти — органічне зростання, накопичення власників та зростаюча присутність у криптосоціальних мережах.

— органічне зростання, накопичення власників та зростаюча присутність у криптосоціальних мережах. Заблокована ліквідність — XYZVerse виділяє 15% від загального обсягу на ліквідність, яка явно зарезервована для забезпечення безперебійної торгівлі та стабільної основи після запуску.

Єдині мем-монети, які зараз можуть зрости в 1000 разів, — це ICO-меми, такі як $XYZ

XYZVerse ($XYZ) вже доводить, що структуровані запуски мем-монет все ще можуть принести серйозний прибуток. Почавши з лише 0,0001 долара, токен пройшов кілька етапів передпродажу і досяг 0,0053 долара, що означає вражаючий 53-кратний прибуток для перших учасників.

На сьогоднішній день було зібрано понад 15 мільйонів доларів — це явний сигнал про зростання попиту інвесторів і віри ринку в довгострокову перспективу проекту.

І динаміка продовжується: з кожним новим етапом ціна зростає. Наразі вона наближається до 0,0054 долара, а дорожня карта передбачає, що незабаром вона досягне 0,01 долара, а в кінцевому підсумку — 0,10 долара на момент запуску

Ця ціна 0,10 долара — це не просто кругла цифра, а майже 1000-кратний приріст порівняно з початковою ціною передпродажу в 0,0001 долара. Такий ріст не відбувається випадково — він є результатом стратегії, структури та серйозної підтримки.

Навіть консервативні аналітики оцінюють, що токен може підскочити до 0,15−0,25 долара незабаром після лістингу, залежно від того, як буде розвиватися підтримка бірж та корисність після запуску.

Як $XYZ може насправді досягти цього

Багаторівнева цінова модель сприяє зростанню ціни в міру надходження капіталу.

Виконання дорожньої карти

Активна реалізація: залучення спільноти, партнерства в екосистемі (наприклад, bookmaker.XYZ)

Вбудована дефіцитність

17,13% пропозиції назавжди спалено — дефляційний тиск для довгострокових власників

Майбутні події, пов'язані з ліквідністю

Лістинг на основних CEX та DEX; ведуться переговори з KuCoin,Binance та OKX.

Активізація спільноти

Агресивні айрдропи (10%) та сильне зростання в соціальних мережах створюють ажіотаж та лояльність.

Остаточний вердикт: структура перемагає, і $XYZ є тому доказом

Монети знаменитостей руйнуються під власною ажіотажем. Сьогоднішній ринок вимагає структури, а не галасу — і тільки добре побудовані мем-монети мають шанс на реальну прибутковість.

$XYZ очолює цю зміну. Він вже приніс 50-кратний прибуток у передпродажі, має чіткий шлях до запуску за ціною 0,10 долара, сильну токеноміку та реальну корисність.

Забудьте про афери та провали, підживлені славою. Якщо ви хочете 100-кратний потенціал, структуровані ICO, такі як $XYZ, — це останній реальний шанс.

