Минулої доби українські захисники ліквідували ще 840 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 075 160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
23 серпня 2025, 8:25
Втрати ворога за 22 серпня: 840 російських окупантів, 5 танків та 148 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1075160 (+840) осіб
- танків — 11129 (+5) од
- бойових броньованих машин — 23164 (+4) од
- артилерійських систем — 31858 (+23) од
- РСЗВ — 1472 (+0) од
- засоби ППО — 1210 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 52935 (+148)
- крилаті ракети — 3598 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 59512 (+86)
- спеціальна техніка — 3944 (+0)
