Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
23 серпня 2025, 12:37

Сирія випустить нові банкноти, прибравши два нулі з номіналів

Сирія має намір випустити нові банкноти, прибравши два нулі з номіналів, щоб відновити довіру до сирійського фунта, що різко знецінився. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи та співрозмовників, знайомих із підготовкою реформи.

Сирія має намір випустити нові банкноти, прибравши два нулі з номіналів, щоб відновити довіру до сирійського фунта, що різко знецінився.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За їх даними, Центробанк у середині серпня повідомив комерційні банки про плани деномінації; пізніше регулятор уточнив, що йдеться саме про «мінус двох нулів».

Купівельна спроможність сирійського фунта впала після 14 років конфлікту, що завершився в грудні минулого року усуненням Башара Асада. Валюта втратила понад 99% вартості з 2011 року: зараз курс становить близько 10 тисяч фунтів за долар проти 50 до війни. Різка девальвація ускладнила повсякденні розрахунки та перекази: сім'ї зазвичай розплачуються за тижневі купівлі пакетами з щонайменше півкілограмом купюр по 5 тисяч фунтів, зазначає Reuters.

В даний час влада Сирії готує інформаційну кампанію, а офіційна дата запуску нових купюр запланована на 8 грудня. Банкам наказано бути технічно готовими до впровадження до середини жовтня. Паралельний обіг старих та нових банкнот триватиме 12 місяців — до 8 грудня 2026 року.

Двоє банкірів та ще одне обізнане сирійське джерело повідомили Reuters, що Сирія домовилася з російським державним підприємством «Гознак» про друк нових банкнот. За їх словами, угоду фіналізували під час візиту до москви високопоставленої сирійської делегації наприкінці липня. «Гознак», який друкував сирійську валюту і в період правління Асада, на запити не відповів.

За колишнього режиму використання іноземної валюти заборонялося, але нова влада оголосила курс на вільний ринок, і економіка швидко «доларизувалась». На цьому фоні регулятор побоюється дефіциту ліквідності саме в сирійських фунтах і оцінює обсяг готівки поза формальною банківською системою приблизно 40 трлн фунтів, зазначає Reuters.

Проте реформа несе і символічний аспект — розрив з епохою Асадів, оскільки зображення Башара та Хафеза Асада сьогодні є на купюрах 2000 та 1000 фунтів.

Карам Шаар, провідний сирійський економіст та консультант ООН, вважає заміну банкнот із зображеннями Асада необхідним політичним кроком. При цьому він попереджає, що деномінація може наплутати споживачів, особливо людей похилого віку, а також попереджає про ризики впровадження нових купюр в умовах фрагментованого управління та слабкої платіжної інфраструктури.

«Альтернативою було б випускати банкноти більших номіналів — скажімо, 20 000 чи 50 000 фунтів. Це спростило б обіг та зберігання готівки, уникнувши при цьому значних витрат на повну реформу валюти, які можуть сягати сотень мільйонів доларів», — сказав Шаар.

У травні агентство Reuters повідомляло, що сирійська влада розглядає можливість, щоб почати друкувати валюту в Німеччині та ОАЕ замість росії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
