Долар зміцнює лідерство в міжнародних розрахунках

У липні 2025 року долар США ще більше зміцнив своє домінування в глобальних розрахунках через систему SWIFT , збільшивши частку з 47,19% до 47,94%. Таким чином, долар не лише утримав перше місце, але й додав 0,75 процентного пункту до своєї ваги в міжнародній торгівлі.

На другому місці залишився євро, хоча його частка скоротилася з 23,87% до 23,11% (-0,76 п.п.), а третім — британський фунт, який також дещо знизив позиції (з 7,59% до 7,24%).

У топ-5 також залишаються японська єна та канадський долар, які також втратили частку.

Найбільшим розчаруванням для амбіцій Пекіна стала динаміка китайського юаня: його частка в міжнародних розрахунках зберігається на рівні 2,88% — це найнижчий показник за останні два роки.

Юань залишився на шостому місці серед найпопулярніших валют світу ще з травня, і ситуація не змінилася. На цьому фоні загальний обсяг міжнародних платежів через SWIFT у липні зріс майже на 6%.

Китай прагне змінити тренд: за даними Reuters, Пекін може вже у серпні дозволити випуск стейблкоїнів, забезпечених юанем, щоб посилити позиції своєї валюти у цифровій міжнародній торгівлі та зменшити залежність від долара.

Однак наразі саме долар залишається беззаперечним хедлайнером глобальних фінансів — і, схоже, зберігає впевнене лідерство попри геополітичні зрушення та цифрові експерименти інших країн.