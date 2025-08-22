Національний банк України встановив на 25 серпня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2839 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.
22 серпня 2025, 17:45
Гривня втратила позиції до долара, але зміцнилася до євро: курс НБУ на понеділок
Офіційні курси гривні щодо інших валют
Офіційний курс долара встановлено на такому рівні: 41,2839 гривні за 1 долар (+0,0654 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,9100 гривні за 1 євро (-0,0725 грн).
Джерело: Мінфін
