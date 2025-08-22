До закриття міжбанку 22 серпня курс долара зріс на 17 копійок у купівлі та продажу. Європейська валюта подорожчала на 22 копійки у купівлі та на 23 копійки у продажу. Про це свідчать результати торгів.
22 серпня 2025, 17:31
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
► Читайтесторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 22 серпня
|
Закриття 22 серпня
|
Зміна
|
41,18/41,21
|
41,35/41,38
|
17/17
|
47,74/47,75
|
47,96/47,98
|
22/23
Середній курс на готівковому ринку: 41,00−41,55 грн/долар, 47,75−48,37 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,33−41,40, євро — 48,10−48,29 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі