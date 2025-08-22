Платформа для дорослого контенту OnlyFans виплатила своєму власнику, українсько-американському підприємцю Леоніду Радвінському, $701 мільйон дивідендів. Це сталося напередодні потенційного продажу компанії, яку оцінюють у $8 мільярдів, повідомляє Bloomberg.
22 серпня 2025, 18:32
OnlyFans виплатив власнику $701 млн дивідендів перед можливим продажем
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Виплата була розкрита у фінансових звітах Fenix International Ltd., лондонської компанії, що керує платформою. Загальна сума дивідендів, отриманих Радвінським з 2021 року, досягла приблизно $1,8 млрд.
Ключові фінансові показники
- Доходи: У 2024 році OnlyFans обробив платежі на суму $7,2 млрд (порівняно з $6,6 млрд у 2023 році).
- Прибуток: Прибуток до оподаткування становив $684 млн, що на 4% більше, ніж роком раніше.
- Кількість користувачів: Кількість акаунтів творців контенту зросла на 13% до 4,6 млн, а кількість акаунтів шанувальників збільшилася на 24% до 377,5 млн.
OnlyFans заробляє, утримуючи 20% комісії з підписок та проданого контенту. Платформа стала надзвичайно популярною під час пандемії, коли багато працівників секс-індустрії та знаменитостей шукали способи заробити гроші під час локдаунів.
Леонід Радвінський у 2018 році викупив контрольний пакет акцій OnlyFans у британських братів Гая та Тіма Стоклі, які створили платформу у 2016-му.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі