Binance і Samsung запускають промоакцію з головним призом — 0,1 BTC

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 серпня 2025, 11:00

Binance і Samsung запускають промоакцію з головним призом — 0,1 BTC

Глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance у партнерстві з лідером технологічних інновацій Samsung оголошує спільну промоакцію для нових власників телевізорів і проєкторів зі Smart TV.

Глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance у партнерстві з лідером технологічних інновацій Samsung оголошує спільну промоакцію для нових власників телевізорів і проєкторів зі Smart TV.

З 22 серпня до22 листопада 2025 року покупці, які придбають телевізори або проєктори Samsung із функцією Smart TV, зможуть активувати унікальні промокоди у застосунку Binance, взяти участь у челенджі та отримати гарантовані криптовинагороди, серед яких головний приз — 0,1 BTC! Крім того, серед учасників буде розіграно іншу криптовалюту та портативні проєктори The Freestyle 2-ї генерації від Samsung.

Як це працює:

  1. В період дії акції придбайте телевізор або проєктор Samsung із функцією Smart TV на samsung.com/ua або у офіційних партнерів.

  2. Зареєструйтесь або увійдіть у свій обліковий запис Samsung.

  3. Завантажте та/або відкрийте застосунок Samsung Promotion і знайдіть акційну пропозицію.

  4. Отримайтеунікальний QR-код і промокод для участі.

  5. Перейдіть за QR-кодом і активуйте промокод у застосунку Binance.

Крипта — ближче, ніж здається

«Ця колаборація — яскравий приклад того, як блокчейн і цифрові активи стають частиною повсякденного життя. Завдяки інтеграції із Samsung ми показуємо: взаємодія з криптою може бути такою ж зручною, як перемикання каналів», — зазначають у Binance Ukraine.

У рамках кампанії:

  • Учасники гарантовано отримають криптовинагороди після активації унікального промокоду.

  • Головний приз — 0,1 BTC.

  • Також серед винагород буде розіграно 2 портативних проєктори The Freestyle 2-ї генерації від Samsung.

Про Binance

Binance — глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптобіржа за обсягом торгів і кількістю користувачів. Компанія обслуговує понад 200 млн людей у 100+ країнах, пропонуючи широкий спектр продуктів: від спотової й фʼючерсної торгівлі до Web3-гаманців, навчальних програм і соціальних ініціатив. Binance прагне зробити фінансові інструменти доступними для всіх — без бар'єрів.

Більше:binance.com

Про Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung втілює в життя передові ідеї та впроваджує інноваційні технології. Компанія формує майбутнє споживчого ринку у світі телевізорів, смартфонів, портативних пристроїв, планшетів, побутової техніки, мережевих систем і рішень пам'яті, напівпровідників, ливарного виробництва та світлодіодних рішень, а також забезпечує безперебійне підключення до екосистеми пристроїв завдяки платформі SmartThings і відкритій співпраці з партнерами. Останні новини компанії шукайте на Samsung Newsroom за адресою news.samsung.com/ua.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами