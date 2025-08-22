Курс валют: євро в обмінниках подешевшало на 20 копійок

У п'ятницю, 22 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 13 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,55 грн. Євро купують за 47,77 грн, а продають за 48,42 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,29−41,37, євро — 48,00−48,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,180−41,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,74−47,75 грн/євро.

