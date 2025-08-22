Суд у Нью-Йорку скасував штраф для Трампа на понад $500 мільйонів за шахрайство

Апеляційний суд Нью-Йорка зняв з Дональда Трампа багатомільйонний штраф, але водночас підтвердив, що президент США винен у шахрайстві через маніпуляції з фінансовою звітністю. Про це повідомляє Associated Press.

Рішення суду позбавляє Трампа необхідності сплачувати штраф на понад $500 млн, однак забороняє йому та його синам, Еріку і Дональду Трампу-молодшому, займати керівні посади в корпораціях протягом кількох років.

Реакція сторін

Дональд Трамп назвав рішення суду «повною перемогою». Своєю чергою, генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, яка ініціювала позов, зосередилася на частині рішення, що залишилась на її користь, заявивши, що суд «підтвердив обґрунтований висновок суду першої інстанції: Дональд Трамп, його компанія та двоє його дітей несуть відповідальність за шахрайство».

П'ять суддів апеляційного суду не дійшли згоди щодо багатьох питань, але більшість погодилася, що сума штрафу була «надмірною».

Контекст справи

Справа стосується звинувачень у тому, що Трамп протягом багатьох років завищував вартість своїх активів, щоб отримати вигідніші кредити та умови страхування.

Суд першої інстанції призначив штраф у розмірі $355 млн, який із відсотками зріс до понад $515 мільйонів. Штрафи для його синів і інших керівників довели загальну суму до $527 млн.

Апеляційне рішення, яке було ухвалене після майже 11 місяців розгляду, також залишає відкритим шлях для подальшої апеляції до найвищого суду штату. Водночас Трамп та його адвокати можуть домагатися продовження відтермінування покарань.